بحضور نسائي مميز.. انطلاق ندوة المرأة تقود في المحافظات بدمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات الندوة التعريفية ببرنامج “المرأة تقود بالمحافظات المصرية” الذى أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA ، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط واللواء أركان حرب أيمن الأطفيحى مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية لتنمية المجتمع والأعمال واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد كبير من السيدات العاملات بالمؤسسات المختلفة.

حيث تناولت الندوة استعراض أهداف البرنامج لتأهيل السيدات فى المحافظات المصرية، بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة فى البناء، ودفع عجلة التنمية والمشاركة الايجابية فى مجتمعاتهن، ويقدم حزم تدريبية متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، كما يقدم عدة محاور توعوية بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأيضًا استعراض الدور الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ انشائها بقرار رئيس الجمهورية عام 2018.

ويستهدف البرنامج السيدات المصريات الحاصلات على مؤهل جامعى من عمر 22 إلى 50 عاما، وذلك من القطاعات الحكومية والخاصة ورائدات الأعمال ويضم حزم تدريبية لمدة 23 يوما داخل المحافظة.

أشادت المحافظ، بما يستهدفه البرنامج من أهداف رامية لصقل قدرات ومهارات المرأة وإعداد كوادر قادرة على تولى مناصب قيادية، والتى تأتى تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي لتمكين المرأة والذي بدا واضحًا مع تولى المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة حقائب وزارية ومنصب محافظ ومناصب قيادية بمختلف مؤسسات الدولة، وتوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة.

كما ثمنت ما يتضمنه البرنامج من حزم تدريبية تقدم على أسس مهنية للقيادة والإدارة ومؤشرات معرفية محددة، ووجهت الدكتورة منال عوض التحية إلى المرأة المصرية لما حققته من نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة، ووجهت الشكر إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على هذا الجهد الكبير، ودعت سيدات المحافظة للتقديم للالتحاق بدورات البرنامج.

ووجه رئيس جامعة دمياط التحية إلى الدكتورة منال عوض والأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أكد خلال الكلمة التى ألقاها بالندوة أن المرأة المصرية حققت نجاحات وإسهامات كبيرة منذ تاريخ مصر القديم، ولازالت تقدم نجاحات أخرى على كافة المستويات للمشاركة فى استكمال مسيرة البناء التى تشهدها الجمهورية الجديدة، وأكد الدكتور حمدان ربيع أن الجامعة على استعداد تام لاستضافة عدد من الدورات التى تأتى فى إطار البرنامج وتقديم الدعم اللازم للتنفيذ.