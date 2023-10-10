فصل رأسها وشق بطنها.. كواليس 24 ساعة بحث عن قاتل سيدة أكتوبر

24 ساعة كانت كفيلة بحل المباحث الجنائية بالجيزة لغز العثور على جثة سيدة بعباءة سوداء "مفصولة الرأس" وممزقة الأحشاء بمدينة حدائق أكتوبر، حيث تبين أن "الخيانة" الدافع لارتكاب زوجها العرفي الجريمة بعدما شك في سلوكها وعلم بتعدد علاقاتها.

سيدة مذبوحة

تلقى اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من قسم حدائق أكتوبر يفيد بإبلاغ “سائق أوبر” إلى رجال المباحث أنه أثناء عودته من توصيل أحد الركاب بأكتوبر، وعند أسفل كوبرى امتداد زويل المؤدى للأوسطى تلاحظ له وجود جثة مجهولة في العقد الثالث من العمر لسيدة بكامل ملابسها ترتدى عباءة سوداء مذبوحة من الرقبة مع خروج للأحشاء وطعنات في مناطق متفرقة من الجسم.

اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية ترأس قوة أمنية انتقلت إلى مكان الواقعة، وشكل فريق لسرعة فحص الواقعة ومناظرة الجثة، ومكان الواقعة، وتبين أنها جثة لسيدة مجهولة الهوية في أوائل الأربعينات من العمر مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها أسفل كوبري امتداد طريق زويل، وتبين أن بجسدها آثار عنف شديد حيث كانت مصابة بجرح ذبحي غائر بالرقبة فصل الرأس عن الجسد وآخر قطعي مستعرض بالبطن مع خروج الأمعاء والأحشاء وعدة جروح أخرى قطعية غائرة بالساعدين.

خيانة زوجية

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية الضحية “ربة منزل”-42 سنة، كما تم تحديد هوية مرتكب الواقعة “فنى لحام”، 41 سنة، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف الجريمة بدافع الانتقام من المجني عليها.

وأضاف المتهم خلال استجوابه أنه تعرف عليها من 45 يوما، وتزوج منها عرفيًا يوم 20 سبتمبر الماضي، إلا أنه اكتشف تعدد علاقاتها الأمر الذي أثار حفيظته فقام باصطحابها إلى مكان الجريمة بحجة تحصله على بعض الأوراق الخاصة بعمله من أحد أصدقائه، ونظرًا لسابقه عمله بتلك المنطقة وعلمه بندرة المقيمين فيها والمترددين عليها، قام بالتعدي عليها بالضرب بسكين و"كتر" أعدهما سلفًا، وقام بإخفائهما بداخل حقيبة كتف حتى فارقت الحياة.

كما تم ضبط الملابس التي كان يرتديها المتهم أثناء ارتكاب الجريمة، وتولت النيابة التحقيق.