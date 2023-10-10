الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 في تصادم سيارتين على طريق "لإسماعيلية- السويس"

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس، أمام قرية فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

و تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس، أمام قرية فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية. 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مصعب إبراهيم مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث الذى أسفر عن اصابة كلا من محمد عبدالله جابر 34 عاما مقيم في المنوفية، وحمدى سعيد صبحى 32 عاما مقيم في سوهاج، وعلاء على عبدالعزيز 30 عاما مقيم في بولاق الدكرور القاهرة وعبدالحميد سيد عبدالحميد 45 عام مقيم السعيدية مركز فايد وأحمد جابر أحمد 25 عام مقيم الإسكندرية. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، ويجري تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

مصرع شخص وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية - العريش

 لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية - العريش، ونقل الجثمان إلى المستشفى لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتعرض سيارة  ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم ر ف ع 9852، تابعة لإحدى الشركات، للانقلاب على طريق الإسماعيلية - العريش قرب مدينة القنطرة شرق، وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف نقلت جثمان المتوفى إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي، فيما نقلت 7 سيارات أخرى المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن المتوفى في الحادث يدعى مصطفى محمد سلامة، 64 سنة، إثر إصابته بنزيف داخلي وتوقف في عضلة القلب والتنفس قبل وصوله إلى المستشفى.

فايد حوادث الاسماعيلية آخر حوادث الإسماعيلية اخبار حوادث الاسماعيلية مستشفى فايد التخصصي

مواد متعلقة

"بيطرى القناة" ينظم ندوة حوارية عن "المرأة المصرية بين تحديات الحاضر والمستقبل"

"مياه القناة": تطهير وتسليك بالوعات وشنايش شبكات صرف الأمطار بالقنطرة غرب

وفد من جامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات يزور جامعة القناة لتطوير التعاون

رئيس تجارية الإسماعيلية: اهتمام رئاسى بإقامة المعارض الموسمية لصالح المواطن

برلمانى يقدم طلب إحاطة بشأن تجاوزات المدارس الخاصة

16 باحثًا من جامعة قناة السويس ضمن قائمة "ستانفورد" العالمية

رئيس مياه القناة: الانتهاء من أعمال ربط محطة المستقبل برافع خزان السماكين

مجلس القبائل والعائلات المصرية ينظم احتفالية فى العريش حول انتصارات أكتوبر

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

"الجارديان": نتنياهو المسئول الأول عن التصعيد فى الأراضى المحتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة