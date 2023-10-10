بالأسماء.. إصابة 5 في تصادم سيارتين على طريق "لإسماعيلية- السويس"

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس، أمام قرية فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

و تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس، أمام قرية فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مصعب إبراهيم مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث الذى أسفر عن اصابة كلا من محمد عبدالله جابر 34 عاما مقيم في المنوفية، وحمدى سعيد صبحى 32 عاما مقيم في سوهاج، وعلاء على عبدالعزيز 30 عاما مقيم في بولاق الدكرور القاهرة وعبدالحميد سيد عبدالحميد 45 عام مقيم السعيدية مركز فايد وأحمد جابر أحمد 25 عام مقيم الإسكندرية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، ويجري تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

مصرع شخص وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية - العريش

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية - العريش، ونقل الجثمان إلى المستشفى لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتعرض سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم ر ف ع 9852، تابعة لإحدى الشركات، للانقلاب على طريق الإسماعيلية - العريش قرب مدينة القنطرة شرق، وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف نقلت جثمان المتوفى إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي، فيما نقلت 7 سيارات أخرى المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن المتوفى في الحادث يدعى مصطفى محمد سلامة، 64 سنة، إثر إصابته بنزيف داخلي وتوقف في عضلة القلب والتنفس قبل وصوله إلى المستشفى.