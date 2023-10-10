حملات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى لضبط المخالفين

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

حملات مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.