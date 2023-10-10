الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى لضبط المخالفين

حملات مرورية
حملات مرورية

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

 حملات مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

إدارة مرور القاهرة حملات مررية المرور النشرة المرروية

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