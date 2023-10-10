المنتخب الأوليمبى يواصل استعداداته للأردن ورسالة من ميكالى للاعبين

يواصل لاعبو المنتخب الأوليمبى تدريباتهم استعدادا لودية الأردن المقرر لها فى التاسعة من مساء بعد غد الخميس على ملعب المقاولون العرب، وذلك فى إطار الاستعداد لخوض فعاليات دورة الألعاب الاوليمبية 2024 التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس والتى ستجرى فى شهر أغسطس من العام المقبل.

وانتظم لاعبو الفراعنة الصغار بقيادة البرازيلى روجيروميكالى المدير الفنى داخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا للقاء الأردن يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب قبل السفر للقاء أوزبكستان فى المباراة الودية الثانية والمقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

المدرب البرازيلى يتحدث مع لاعبيه

وحرص المدرب البرازيلى على التحدث مع لاعبيه فى بداية المعسكر حول أهمية التركيز من الآن فى المباريات الودية التى تعد بمثابة البروفات التى سيعتمد عليها المدير الفنى فى اختيار العناصر الأساسية التى سيكون لها تواجد فى أولمبياد باريس، خاصة وأن القائمة ستكون محددة بالاضافة الى تواجد 3 لاعبين كبار وهو ما يحتم على الجميع الظهور بمستوى طيب لضمان التواجد فى القائمة النهائية.

كذلك تحدث محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأوليمبى مع اللاعبين وشدد فى حديثه على أن المرحلة الحالية مهمة جدا فى تحديد هوية واسماء المرشحين لتمثيل مصر فى الأولمبياد ، وهذا حلم يداعب خيال اى لاعب ولذلك فهو يؤكد أن العدالة شعار المرحلة الحاسمة فى الاختيارات وأن الجهاز الفني حريص كل الحرص على منح الفرصة للجميع والدليل أن هناك أسماء كانت موجودة قد خرجت وهناك أسماء جديدة ، مطالبا الجميع بضرورة استثمار الفرصة وبذل جهود مكثفة من الجميع لنيل ثقة البرازيلي ميكالى الذى يقف على مسافة واحدة من الجميع.