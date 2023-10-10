الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نقيب المهن الزراعية يكشف إنجازات الدولة فى قطاع الزراعة

الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة نقيب المهن الزراعية

كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، عن إنجازات الدولة في قطاع الزراعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين: "حالة الاستقرار مهم في قطاع الزراعة لازم يكون في استقرار لاستمرار المشروعات الزراعية". 

وأضاف أن استكمال المشروعات الزراعية يتطلب استمرار حالة الاستقرار التي تنعم بها مصر، مشيرًا إلى أن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة يأتي بعد تقييم شامل لما تم من مشروعات طوال الـ9 سنوات الماضية.

وأكد على أننا في حاجة إلى استكمال المشروعات التي بدأت مع الاستقرار، متابعًا:"هناك إنجازات عديدة بجميع محافظات مصر في ملف المشروعات الزراعية، أي حد عاقل هيشوف دا".

الزراعة الحياة اليوم الحياة سيد خليفة

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