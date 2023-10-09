سمير مرقص: مذكرات محمد فايق أقرب للكتابة عن تاريخ مصر

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إن مذكرات الوزير السابق محمد فايق، أقرب للكتابة عن تاريخ مصر منذ الفترة ما قبل ١٩٥٢ حتى ٢٠١٣، مرورا بفترات هامة في تاريخ الدولة

وأضاف مرقص أن المذكرات بها تفاصيل صغيرة تعكس التغييرات والتنقلات في تاريخ مصر، وتفتح أفق في دراسة التاريخ المصري.

وأكمل أن التعاطي مع أفريقيا رؤية استراتيجية وليس جزئيات، مع أهمية وجود قاعدة للتنمية لزيادة التعاون والعلاقات مع أفريقيا.

حلمي النمنم يتحدث عن موقف مع الوزير محمد فايق

كما تقدم حلمي نمنم وزير الثقافة الأسبق، بالشكر للمثقف الكبير محمد فايق وزير الإعلام الأسبق، بمناسبة صدور مذكراته، متابعًا: "بما أنني في بيت الصحفيين، فسوف أتحدث عن دور فايق كوزير إعلام".

وأضاف نمنم، خلال كلمته باللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن وكالة أنباء الشرق الأوسط كانت تابعة له بشكل مباشر وهو كان بمثابة المسئول الشجاع.

وحكى نمنم أنه حينما تم استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض حدث ارتباك في عقل الدولة المصرية كيف يُنقل الخبر للمواطن المصري أن رئيس الأركان قُتل على يد إسرائيل، وفي هذه الأثناء نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الخبر، وكانت الوكالة أول من ينشر الخبر على مستوى العالم وعنها أخذت جريدة الأهرام الخبر.

واستكمل نمنم،: "الرئيس الراحل محمد أنور السادات تواصل حينها مع محمد حسنين هيكل وانتقده انتقادًا لاذعًا بسبب نشر الخبر، فوضح له أن الخبر مأخوذ عن الوكالة، وتواصل فايق بصفته وزيرًا للإرشاد القومي مع الرئيس وأوضح له أنه صاحب قرار النشر، وقال له إنه أكرم للشعب أن يعرف أن رياض لقى مصيره شهيدًا وهو أعلى الجبهة من قبل وسائل الإعلام المصرية، وحينما راجع الرئيس نفسه واقتنع بوجهة نظر الوزير".

وتابع نمنم، أن بهذه الطريقة والشجاعة والمصداقية تتحقق مصداقية الإعلام وتتحقق الحرية.

نقابة الصحفيين تستضيف الوزير السابق محمد فايق لاستعراض مذكراته "مسيرة تحرر"



وبدأ منذ قليل اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، مع وزير الإعلام الأسبق، وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فايق.

حضر الندوة كل من الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، والدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، الدكتور أماني الطويل، الباحثة في الشئون الأفريقية، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.