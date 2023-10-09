الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

"مكتب نتنياهو" يفند أكاذيب التقارير.. هذا ما حذرت مصر إسرائيل منه

نتنياهو
نتنياهو

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسميًا، الادعاءات التي جاءت في تقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت" حول تلقي نتنياهو اتصالًا من وزير المخابرات المصري، قبل 10 أيام من الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية، وتحذيره من شيء غير عادي من قطاع غزة المحاصر.

مكتب نتيناهو ينفي رسميًا

وقال مكتب نتنياهو، في بيان رسمي: "ما نشر حول تلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة أولية من مصر هو أمر كاذب.. لم تصل أي رسالة من مصر ولم يتحدث نتنياهو أو يلتقي مع رئيس المخابرات المصرية منذ تشكيل الحكومة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.. ما يقال أخبار كاذبة تمامًا".

وأكد مسئول سياسي كبير في إسرائيل أن تقرير "يديعوت أحرونوت" عارٍ تمامًا من الصحة، حسبما أذاعت القناة الـ 12 في التليفزيون الإسرائيلي.

مسئول إسرائيلي يتحدث عن موقف مصر

وشدد المسئول الإسرائيلي على أنه لم تكن هناك رسالة من مصر إلى إسرائيل، قائلًا: "على العكس، مصر ضغطت علينا من أجل التعاطي مع حماس وزيادة عدد دخول العمال من غزة، والعمل على إغاثة الفلسطينيين المدنيين".

وعلى مدار الشهور القليلة الماضية، تعمل مصر على منع اندلاع أي تصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لا سيما داخل قطاع غزة المحاصر.

مصر تحمل إسرائيل المسئولية

وحذرت مصر إسرائيل، مرارًا وتكرارًا، من التداعيات الخطيرة لانتهاكاتها المستمرة ضد الفلسطينيين، وأنها قد تؤدي إلى تأجيج الأوضاع وزيادة وتيرة العنف داخل الأراضي المحتلة، وذلك عبر عدة بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية المصرية.

وكذلك، حملت مصر الآن وعلى مدار الفترة الماضية، السلطات الإسرائيلية بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال، مسئولية التداعيات الخطيرة التي تنتج عن الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل ووزراء حكومتها ضد الفلسطينيين.

وتؤكد مصر، سواء لإسرائيل، أو القوى الإقليمية والدولية، على أن دورها وموقفها راسخ بمساندة القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في دفاعهم عن الوجود وإقامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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