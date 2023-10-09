الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من التيار الإصلاحى الحر

جانب من الحملة الرسمية
جانب من الحملة الرسمية للسيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٣م، وفدًا من التيار الإصلاحي الحر الذي ضم عددًا من الأحزاب، وهي: حزب الاتحاد برئاسة رضا عبدالفتاح صقر رئيس الحزب، وحزب الإصلاح والنهضة برئاسة الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس الحزب، وحزب مصر القومي برئاسة رئيس الحزب المستشار روفائيل بولس.

ورحب المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، بأعضاء وفد التيار الإصلاحي الحر، مشيدًا بمواقف التيار الداعمة للدولة وسرعة الاستجابة والمشاركة الفعّالة في المناسبات المختلفة فضلًا عن حضوره المتميز والمكثف في جلسات الحوار الوطني.

 

ومن جانبه، أشاد وفد التيار الإصلاحي الحر بإنجازات الدولة المصرية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والحفاظ على أمن وأمان الدولة المصرية، وكذا الحراك السياسي الذي أحدثه الحوار الوطني والإصلاح السياسي والقرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي أحدثتها جائحة كورونا وأيضًا الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية.

كما أوضح الوفد أن توعية الشباب والمرأة من أهم أولويات الحزب في دعم وتأييد الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، بمختلف محافظات الجمهورية لما لهم من دور كبير وفعّال في بناء المجتمعات، مؤكدين أن لديهم قاعدة شعبية متنوعة من كل الفئات في مختلف المحافظات ستعمل بكل جهدها من أجل دعم الحملة الرسمية للمرشح بالانتخابات الرئاسية 2024.

 

مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الحملة الانتخابية للسيسي رئاسة مصر

الأكثر قراءة

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

"مكتب نتنياهو" يفند أكاذيب التقارير.. هذا ما حذرت مصر إسرائيل منه

أحزاب سياسية: تزوير توكيلات لمرشح رئاسى جريمة ومحاولة لتشويه الانتخابات

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

آخر ظهور لمراسلة "القاهرة الإخبارية" قبل قطع الاتصال وإخلاء المبنى (فيديو)

مصادر مصرية رفيعة المستوى تحذر من دفع الفلسطينيين العزّل للنزوح تجاه الحدود المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان

المُعضلة.. ما الخيارات أمام إسرائيل لتحرير الرهائن المُحتجزين فى غزة؟

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية