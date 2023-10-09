الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من التيار الإصلاحى الحر

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٣م، وفدًا من التيار الإصلاحي الحر الذي ضم عددًا من الأحزاب، وهي: حزب الاتحاد برئاسة رضا عبدالفتاح صقر رئيس الحزب، وحزب الإصلاح والنهضة برئاسة الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس الحزب، وحزب مصر القومي برئاسة رئيس الحزب المستشار روفائيل بولس.

ورحب المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، بأعضاء وفد التيار الإصلاحي الحر، مشيدًا بمواقف التيار الداعمة للدولة وسرعة الاستجابة والمشاركة الفعّالة في المناسبات المختلفة فضلًا عن حضوره المتميز والمكثف في جلسات الحوار الوطني.

ومن جانبه، أشاد وفد التيار الإصلاحي الحر بإنجازات الدولة المصرية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والحفاظ على أمن وأمان الدولة المصرية، وكذا الحراك السياسي الذي أحدثه الحوار الوطني والإصلاح السياسي والقرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي أحدثتها جائحة كورونا وأيضًا الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية.

كما أوضح الوفد أن توعية الشباب والمرأة من أهم أولويات الحزب في دعم وتأييد الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، بمختلف محافظات الجمهورية لما لهم من دور كبير وفعّال في بناء المجتمعات، مؤكدين أن لديهم قاعدة شعبية متنوعة من كل الفئات في مختلف المحافظات ستعمل بكل جهدها من أجل دعم الحملة الرسمية للمرشح بالانتخابات الرئاسية 2024.