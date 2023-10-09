الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد العكلوك: نطالب الدول العربية بدعم فلسطين ماليًا وإغاثيًا وفضح جرائم الاحتلال

فلسطين
فلسطين

قال السفير محمد العكلوك، مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إن دعوته لاجتماع طارئ بجامعة الدول العربية حتى لا يترك الشعب الفلسطيني فريسة للعدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها.

وأضاف، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يتطلع لدعم حقيقي من خلال قرار جامعة الدول العربية وسفراء الدول العربية وبعثاتها حول العالم، مشيرًا إلى أن 22 دولة عربية،  كل دولة منهم إذا أرادت أن تنصر القضية الفلسطينية عليها أن توجه بعثاتها لفضح الاحتلال العنصري الجبان الذي يفتك بالمدنيين والذي يمسح مبان وأسر كاملة من على وجه الأرض.

وأكد أنه لا يطلب الجيوش العربية أن تتجه لفلسطين ولكن الدعم الحقيقي والمالي والدعم الاغاثي لأن هناك حصار دائم على الأراضي الفلسطينية ونقول دائمًا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية العربية.

تحميل المجتمع الدولي مسئولية الاحتلال الإسرائيلي

وحمل المجتمع الدولي مسئولية الاحتلال الإسرائيلي الذي ينظر بعين عمياء للقضية الفلسطينية والذي يصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي بسبب أوكرانيا ولا ينظر لفلسطين وما يحدث فيها.

السفير محمد العكلوك جامعة الدول العربي الدول العربية الدعم الحقيقي المالي الدعم الاغاثي لفضح الاحتلال العنصري

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