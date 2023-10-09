الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ: حريصون على دعم وتطوير العلاقات البرلمانية مع البرلمان الكورى

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس البرلمان الكورى

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، بمقر المجلس، كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، والوفد المُرافق له.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق  ورئيس البرلمان الكوري

ورحب المستشار عبدالرازق بالوفد الكوري الجنوبي، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومؤكدًا حرص  مجلس الشيوخ على دعم وتطوير العلاقات البرلمانية مع البرلمان الكوري لتحقيق مزيد من تطوير سبل التعاون الثنائي بين مصر وكوريا الجنوبية على جميع الأصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية والسياحية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق  ورئيس البرلمان الكوري

حسن الاستقبال

من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية عن تقديره لحسن الاستقبال الذي حظي به ومرافقوه منذ حضوره القاهرة، لافتًا الي تميز العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى تطورها المستمر منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام ١٩٩٥.

وأكد رئيس الوفد الكوري حرص بلاده على نقل الخبرات الكورية في مختلف المجالات إلى الدول الصديقة، على رأسها مصر ذات القيمة الحضارية والسياسية والتي يقدرها الجميع، لافتًا إلى أن كوريا ستنظم في العام المقبل مؤتمرًا كبيرًا بعنوان (قمة كوريا/ إفريقيا)، معربًا عن تطلع بلاده القوي لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه القمة المهمة.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق  ورئيس البرلمان الكوري

كما دعا رئيس الجمعية الوطنية الكورية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة كوريا لتحقيق مزيد من تبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية، وهو ما رحب به الأخير في أقرب وقت.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس والسفير صلاح عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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مجلس الشيوخ يوافق في جلسته الثانية على القوائم الخاصة باللجان النوعية

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ رئيس الجمعية الوطنية كوريا الجنوبية الوفد الكوري الجنوبي

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