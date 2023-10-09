الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الصين يتحدث عن أهمية العلاقات بين بكين والولايات المتحدة

الصين الصيني
الصين الصيني

قال الرئيس الصيني شي جينبينج، اليوم الإثنين، إن العلاقات الصينية- الأمريكية، ستكون حاسمة لمستقبل البشرية، وذلك خلال زيارة وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة زعيم الغالبية الديمقراطية تشاك شومر الصين، في إطار التقارب الدبلوماسي بين القوتين.

وأضاف شي، أن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي الأهم في العالم، والطريقة التي ستتوافق فيها الصين والولايات المتحدة على مواجهة عالم مضطرب، ستحدد مستقبل البشرية ومصيرها.

وخلال استقبال وزير الخارجية، وانغ يي، الوفد الأمريكي، قال إنه يأمل في أن تساعد هذه الزيارة على تحسين فهم الولايات المتحدة للصين، وأن تساعد أيضًا الجانبين على إدارة الخلافات على نحو أكثر عقلانية، في سبيل عودة العلاقة بين البلدين إلى مسار التنمية السليم.

واستأنفت الصين والولايات المتحدة، اللتان تتعارضان في العديد من المسائل، الحوار في الأشهر الأخيرة مع سلسلة من الزيارات أجراها مسئولون أمريكيون رفيعو المستوى لبكين، فيما لا يستبعد عقد لقاء بين الرئيسين الصيني شي جينبينج، الأمريكي جو بايدن.

من ناحيته، قال شومر: علينا إدارة علاقاتنا بمسئولية، مشددًا على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع، لكنه أشار إلى أنه من الطبيعي أن تجد قوتان عظميان نفسيهما في منافسة في مجالات مثل التجارة والتكنولوجيا والدبلوماسية وغيرها.

 

حقوق الإنسان

وذكر شومر أن الهدف الأول هو تحقيق تكافؤ فرص للشركات والعمال الأمريكيين.

واعتبر أن هناك أولوية لمحاسبة الشركات التي تتخذ في الصين مقرا لها وتوفر المواد الكيميائية القاتلة التي تغذي أزمة انتشار مخدر الفنتانيل في أمريكا، وأيضًا ضمان عدم دعم الصين الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

وتابع أن تعزيز حقوق الإنسان هو أولوية أيضًا.

وبشأن عقد اجتماع بين الرئيسين الصيني والأمريكي، قال جو بايدن الجمعة إنه من المحتمل أن يلتقي شي جينبينج، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، المقررة منتصف نوفمبر في سان فرانسيسكو.

وأوضح لوسائل الإعلام إنه لم يتم التنظيم لمثل هذا الاجتماع لكنه احتمال قائم.

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