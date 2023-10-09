الاتحاد الأوروبي: تعليق 691 مليون يورو مساعدات كانت مخصصة للتنمية فلسطين

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تعليق مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين البالغة 691 مليون يورو، حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

وفي السياق، أدان القادة الأوروبيون الهجوم العنيف بين الطرفين في وقت مبكر من يوم السبت وأعلنوا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه: “الأولوية الآن هي وقف العنف على الفور ووقف التصعيد، وكذلك إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وأضاف “بوريل”: الاتحاد الأوروبي مهتم بالعمل من أجل سلام دائم ومستدام من خلال تنشيط الجهود في عملية السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف: "لهذا السبب بالتحديد، بدأنا، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن، مبادرة مشتركة للمساعدة في تنشيط حل الدولتين".

تصعيد كبير بالشرق الاوسط

وفي السياق ذاته، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي "حصارا كاملا" على غزة، وقطعت عنها إمدادات المياه والكهرباء، وشنت مئات الغارات على القطاع الفلسطيني.

ويعتقد أن الفلسطينيين اختطفوا أكثر من 100 شخص خلال هجوم مفاجئ متعدد الجبهات قتلوا فيه أكثر من 700 شخص - مما يجعل يوم السبت أكثر الأيام دموية في تاريخ إسرائيل.

وردا على ذلك، شنت إسرائيل ضربات جوية وبحرية، قال مسعفون إنها قتلت أكثر من 560 فلسطينيا في غزة، وهي منطقة يسكنها 2.3 مليون شخص وليس لديهم مكان للفرار إليه. وبشكل منفصل، وعلى بعد حوالي 120 ميلاً إلى الشمال من غزة، قالت إسرائيل إن قواتها قاتلت مسلحين كانوا يعبرون الحدود من لبنان - وهو الحادث الذي يثير شبح جبهة ثانية في الحرب الجارية.