"القاهرة الإخبارية": اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى لبحث الأوضاع بالأراضى المحتلة غدًا

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع طارئ، غدا الثلاثاء، وذلك لبحث الأوضاع في إسرائيل والتداعيات الأخيرة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها اليوم الإثنين.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إن العدوان على شعبنا لا يمكن أن ينتج سلاما لإسرائيل ولا طمأنينة للإسرائيليين، وإن المخرج من شلال الدم وقف العدوان على شعبنا أولًا، وخلق أفق سياسي مستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأضاف اشتية، في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله: "منذ زمن ونحن نقول للعالم إن سياسة الحكومة الإسرائيلية ستؤدي إلى تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، سواء أكان ذلك في غزة أو القدس أو بقية الأراضي الفلسطينية".

إسرائيل دولة عدوان واحتلال

وأكد رئيس الوزراء: إن إسرائيل هي دولة عدوان واحتلال، ومن حق شعبنا أن يدافع عن نفسه، وقد أوضحنا ذلك لكل الذين لا يرون إلا بعين واحدة، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس يدير تحركا إقليميا ودوليا من خلال اتصالات مع زعماء العالم، هدفه وقف العدوان على شعبنا، مؤكدًا أن الحكومة على أتم الاستعداد للعمل على رفع المعاناة عن أهلنا، وستقدم كل عون ممكن إلى أهلنا في القطاع من أدوية وغيرها.

وتابع: إن وزارة الخارجية تتابع مع سفاراتنا حول العالم شرح وتوضيح تفاصيل العدوان والموقف الفلسطيني، وتجنيد الرأي العام للجم العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك مجازر تُرتكب وعائلات كاملة تمت إبادتها، وتم صباح اليوم قصف مدارس الأونروا، وهذا مؤشر خطير جدا.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني واحد حيثما كان وحيثما حل، يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة، وهذا الألم وهذه المعاناة يجب أن ينتهيا، وأن تجسد دولتنا ذات السيادة على الأرض وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.