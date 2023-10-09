رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي والفئات المستفيدة منها

الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عقب صدور عقب الحكم القضائي الصادر بشأن العلاوات الـ 5 وإلزام وزارة المالية بتدبير الموارد المالية الخاصة بالعلاوة.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات المستفيدين من الحكم القضائي الخاص بالعلاوات الـ 5 الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط (من هنا) بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي.

إدخال البيانات اللازمة عن صاحب المعاش بدقة في الخانات الخاصة بذلك.

تسجيل الرقم القومي لصاحب المعاش بدقة المكون من 14 رقم بدقة.

وضع علامة صح على خانة لست روبوت.

ظهور كافة التفاصيل اللازمة عن صرف العلاوات الـ 5.

تفاصيل صرف العلاوات الخمس

اختصمت الدعوى المقامة من عبدالله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزير المالية بصفاتهم وطالب بتدبير الموارد المالية وإلزام المذكورين بصرف الحقوق المالية تنفيذا لحكم المحكمة الصادر منذ عامين والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

استندت الدعوى على أن مجلس الوزراء ووزارة المالية ورئيس هيئة التأمينات ومسؤولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2029.

المستفيدون من العلاوات الخمس 2023

يستفيد من الحكم القضائي أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا عن العمل لبلوغ سن التقاعد خلال الفترة من يونيو 1987 إلى يونيو 2006 وتشمل هذه الفئة أولئك الذين لم يتلقوا العلاوات الخمس التي صرفت لأول مرة في عام 2020 وفقا للقانون الذي قدمته الحكومة حينها إلى البرلمان وتمت الموافقة عليه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.

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