الفيومي: "الغرف التجارية" تتابع توافر السلع بالمحافظات تنفيذًا للقرار الوزاري

أكد محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على استمرار دور الغرف التجارية في مراقبة ومتابعة تحقيق الوفرة في السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية منها تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء اليوم.



وأضاف “الفيومي” في تصريحات له، أن الغرف التجارية تتواصل مع كبار الموردين والمصنعين لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة في أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.



وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.



وتابع في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.