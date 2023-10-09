الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اتحاد الغرف التجارية: بدأنا مع الحكومة فى مواجهة شبح التضخم

أحمد الوكيل
أحمد الوكيل

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه لأول مرة يعمل القطاع الخاص مع الحكومة ضمن فريق واحد متضامن، معلقًا: “شكرا للقطاع الخاص المصري والتاريخ يشهد عمله لصالح مصر دائما”.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التضامن الآن بين القطاع الخاص والحكومة لمواجهة التحديات التي تواجها مصر وأبرزها التضخم وخلق فرص العمل، حيث تعتبر سبب في تحسين معيشة المواطن.

وأضاف أنه تم البدء في التحدي الأول "التضخم"، وجاء ذلك من خلال اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع الماضية، التي أسفرت عن مواجهة المشكلات المسببة لهذا التضخم، واتخذت رئاسة الوزراء عدة قرارات تخص 7 سلع، ستنخفض أسعارها بين 15% إلى 25%، وفقًا للمكون الأجنبي في السلع، والتي تشمل الفول والعدس والألبان والجبن البيضة، والمكرونة والسكر والأرز.

اتحاد الغرف التجارية التضخم فرص العمل مصر القطاع الخاص الحكومة مصطفى مدبولى

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