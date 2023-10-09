الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ جهاز هضمى: المنظومة الصحية فى مصر وجدت حلولًا سريعة لمشاكل متراكمة منذ عقود

الدكتور محمد المنيسي
الدكتور محمد المنيسي

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بقصر العيني، إنه كان لا يوجد بيت مصري يخلو من مريض بفيروس سي أو مضاعفات الفيروس منها التليف الكبدي والسرطان، وكانت حاجة قاسية جدًا على الأسرة المصرية.

وأضاف المنيسي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت بها مشاكل صحية متراكمة منذ عقود طويلة، وكانت في حاجة إلى حلول سريعة وقيادة حكيمة ذات رؤية واضحة وتنفيذ على أرض الواقع، حيث بدأت مصر التنفيذ على هذا الأمر بإنشاء 24 مركزًا وتضمنت أفضل الخدمات والأطباء والهيئة المعاونة، والعلاج كان بالمجان في القطاع الحكومي، وبأسعار خيالية في القطاع الخاص، لمن لا يرغب في الانتظار.

أستاذ جهاز هضمي يكشف جهود الدولة في القضاء على فيروس سي

وأشار أستاذ الجهاز الهضمي إلى أن المراكز انتشرت في جميع محافظات مصر ووصلت إلى المدارس أيضًا للقضاء على فيروس سي، وكان يأتى مواطنون من الخارج لتلقي العلاج لأنهم خارج منظومة التأمين الصحي في بلادهم، وصولًا إلى حملة 100 مليون صحة فيما بعد ومسح شامل للقضاء على فيروس سي فى مصر بالكامل. 

 

استاذ الجهاز الهضمي فيروس سي والسرطان لأسرة المصرية القضاء على فيروس سي جهود الدولة

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