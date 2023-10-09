الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 30 ألفًا و230 طائرًا من الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور بكفرالشيخ

تحصين الطيور
تحصين الطيور

شهد عدد من قرى مراكز محافظة كفرالشيخ أعمال تحصين الطيور من الأمراض الوبائية، وأخذ عينات من الأسواق، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، والدكتور على عبدالسلام شعوط، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور هشام السيد علام مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

تحصين 25230 طائرًا متنوعًا بكفرالشيخ ضد الأمراض الوبائية

قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، إنه تم تحصين 25230 طائرا متنوعا ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور تم تحصين بأجر 5000 طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلا عن تطهير سوق، و2 رياشة،  للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم سحب 30 عينة ما قبل البيع من مزرعتين، بإجمالى 19000 طائر، وتم منح 11 تصريح نقل الطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة.

حملات لتحصين الماشية فى قرى كفرالشيخ

كما أكد مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ أن القرى والمراكز تشهد حملات لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي، من خلال لجان بيطرية، فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وسلامة المواطنين من الأمراض الوبائية، إضافة لحملات توعية التحصين، والترقيم والتأمين، وأعمال التقصى فى قرية شباس الشهداء التابعة لإدارة دسوق.

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حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى كفر الشيخ

فيما وجّه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، حفاظًا على الثروة الداجنة، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن. 

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