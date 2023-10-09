الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل سفير جمهورية كازاخستان لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

محافظ القليوبية يستقبل
محافظ القليوبية يستقبل سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، والسيد جاسولان أوراكولي بيسمبييف نائب منطقة أتيراو بجمهورية كازاخستان والسكرتير الأول طالغات إلياس، ومساعد السفير أنس عادلبيكوف، والوفد المرافق لهم بمبنى ديوان عام محافظة القليوبية، لبحث تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين.

مصر تقدر وتعتز بصداقتها لدولة وشعب كازاخستان

في بداية اللقاء رحب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بسفير جمهورية كازاخستان في القاهرة والوفد المرافق له في زيارتهم الودية لمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، مشيرًا إلى أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والإتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين. 

 جاء ذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة القليوبية ورئيس مركز ومدينة بنها ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ومسئولى هيئة الاستثمار بالمحافظة والأجهزة التنفيذية وعددا من أعضاء مجلس النواب وكبار رجال الأعمال والتجار بالغرفة التجارية على مستوى محافظة القليوبية.

 وقدم السفير والوفد المرافق له الشكر إلى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال، والإشراف العام على ترتيبات الزيارة مما أدى إلى ظهورها بالمظهر الحضاري اللائق للدولة المصرية، وقد تم تبادل الدروع فيما بينهم  ، ووجه الدعوة له ومرافقيه إلى زيارة أتيراو.

وأشار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إلى أن مصر من خلال القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تهتم بالعمل على بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخية واكتشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين.

محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان سفير جمهورية كازخستان هيئة الاستثمار العلاقات الدولية

مواد متعلقة

15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق حافلة وقود فى القليوبية

السجن 10 سنوات لعاطل ضبط بسلاح ومخدرات في القليوبية

مصرع عامل فى تصادم دراجة نارية وسيارة بالقليوبية

كشف ملابسات إلقاء قطة من نافذة منزل فى مدينة قليوب بالقليوبية

إصابة 5 أشخاص فى حريق داخل منزل بشبين القناطر بالقليوبية

رئيس جامعة بنها يشارك في إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" بالعاصمة الإدارية

محافظ القليوبية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي ورصف الطرق ببنها

مصرع زوجة مالك العقار وابنها.. كشف لغز حريق العبور

الأكثر قراءة

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

الرئيس السيسى يتسلم شهادة المستوى الذهبى لمسار القضاء على فيروس "سى"

جيش الاحتلال: استدعاء 300 ألف جندى احتياط فى أكبر عملية من نوعها

كتمت أنفاسهما ببطانية.. عجوز أجنبية تنهي حياة حفيديها التوأم بالطالبية

موعد حفلة تخرج كلية الشرطة 2023 وأبرز الحضور

ضمان شخصي.. كيف تفاوض الرئيس مع شركات البترول الأجنبية للعمل بالحقول المصرية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى خمسة آلاف عام! (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة