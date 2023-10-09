محافظ القليوبية يستقبل سفير جمهورية كازاخستان لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، والسيد جاسولان أوراكولي بيسمبييف نائب منطقة أتيراو بجمهورية كازاخستان والسكرتير الأول طالغات إلياس، ومساعد السفير أنس عادلبيكوف، والوفد المرافق لهم بمبنى ديوان عام محافظة القليوبية، لبحث تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين.

مصر تقدر وتعتز بصداقتها لدولة وشعب كازاخستان

في بداية اللقاء رحب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بسفير جمهورية كازاخستان في القاهرة والوفد المرافق له في زيارتهم الودية لمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، مشيرًا إلى أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والإتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة القليوبية ورئيس مركز ومدينة بنها ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ومسئولى هيئة الاستثمار بالمحافظة والأجهزة التنفيذية وعددا من أعضاء مجلس النواب وكبار رجال الأعمال والتجار بالغرفة التجارية على مستوى محافظة القليوبية.

وقدم السفير والوفد المرافق له الشكر إلى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال، والإشراف العام على ترتيبات الزيارة مما أدى إلى ظهورها بالمظهر الحضاري اللائق للدولة المصرية، وقد تم تبادل الدروع فيما بينهم ، ووجه الدعوة له ومرافقيه إلى زيارة أتيراو.

وأشار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إلى أن مصر من خلال القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تهتم بالعمل على بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخية واكتشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين.