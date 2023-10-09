عاجل.. تقارير أمريكية تتحدث عن اجتياح برى لغزة خلال 48 ساعة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل أن تقارير أمريكية تتحدث عن اجتياح بري لغزة خلال ٤٨ ساعة.

وكانت ذكرت شبكة (سي إن إن) نقلًا عن مذكرة أمريكية، أن ثلاثة أمريكيين على الأقل قتلوا في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل،

وكان قد أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"دعم إضافي" لإسرائيل إثر هجمات حماس، وفق ما أعلن البيت الأبيض أمس الأحد، مشيرًا إلى أن بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان: إن "حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الدفاع الإسرائيلية بسرعة معدات وموارد إضافية، بينها ذخائر".

وأضاف أنه وجه حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.