إيهاب جلال يشيد بلاعبي الإسماعيلي رغم الخسارة أمام الأهلي بالدوري

أشاد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي بأداء لاعبيه رغم الخسارة 1 / 3 أمام الأهلي، في المرحلة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري المصري، اليوم الأحد.

وقال جلال في مؤتمر صحفي، عقب المباراة التي أقيمت بملعب (برج العرب) في الاسكندرية، إن فريقه لا يستحق الخسارة من الأهلي بتلك النتيجة، لأن لاعبيه قدموا أداء جيدا وأهدروا العديد من الفرص.

وأضاف "الفريق يتطور مستواه من مباراة لأخرى وكنا نستحق نتيجة أفضل من الخسارة، خاصة أن الشوط الأول كان سجالا ما بين الفريقين".

وأوضح: "فارق الخبرات منح الأهلي الفوز في مباراة اليوم، ولكننا سنغلق الصفحة ونبدأ التركيز في المواجهات المقبلة".

وتابع " جميع الفرص التي حصلنا عليها أهدرناها بسبب التسرع وعدم التوفيق".

وأتم إيهاب جلال تصريحاته " في النهاية هي مباراة نتعلم منها خاصةً اللاعبين الشباب، لقد خسرنا 3 نقاط ونتمنى أن نعوض ذلك في المستقبل والأداء كان جيدًا لكن التوفيق لم يحالفنا".

وواصل الإسماعيلي إخفاقه في تحقيق أي انتصار على الأهلي منذ ما يقرب من 13 عاما في جميع البطولات، حيث يرجع آخر انتصار له على الفريق الأحمر إلى 21 نوفمبر 2010، عندما تغلب عليه 3 / 1 بملعب الإسماعيلية في بطولة الدوري.

يذكر أن الإسماعيلي، الذي تكبد خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

واستهل الإسماعيلي، مشواره في البطولة، التي تُوج بها 3 مرات، بالخسارة صفر / 1أمام مضيفه زد إف سي، الوافد الجديد للمسابقة، قبل أن يحقق فوزا كبيرا 3 / 1 على ضيفه الاتحاد السكندري في المرحلة الثانية للمسابقة.

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