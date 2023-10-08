أحمد سويلم لـ"الشاهد": تجربة الحرب استثنائية وللفريق عبدالمنعم رياض دورا كبيرا

وثق الشاعر أحمد سويلم، شهادته عن حرب أكتوبر من خلال مشاركته، قائلا: "شعوري بالحرب كأنها كانت امبارح".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كانت تجربة حرب أكتوبر استثنائية وتختلف عن كل شئ ولها جذورها التي تعيش داخلنا بشكل كبير وممكن جدا نورثها، وهذا هو أجمل أشياء حرب أكتوبر".

وتابع: "أنا كنت بعمل بإحدى دور النشر، وفي نوفمبر 1968 حصل تجنيد لآلاف من المؤهلات العليا، لأول مرة، وجانا الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة، وتحدث إلينا حديثا طيبا عذبا، وقالنا انتوا نوع جديد هيدخل القوات المسلحة وبعقولكم سنصنع النصر، وكلماته شكلت وجداني حتى الآن".

وواصل: "كل فرد داخل القوات المسلحة، لابد من إعمال عقله من أجل النصر وكأنه تكليف، كان منا اللي اخترع السدادات بتاع أنابيب النابالم، ومنا اللي قام بتحلية المياه، لما يكون عندنا موضوع معين، كنا نناقش الأمر وكأننا في مؤتمر".

واستطرد سويلم: "كنت ضابط احتياطي، حينها، واخترت لسلاح الوقود، لتمويل الجيش بالوقود دون شعورهم بأي نقص، ووزعت على كلية الضباط الاحتياط، وخدت فرقة في الكلية الحربية، وتم توزيعي على القسم الميداني، للتدريب وكنا في منطقة "عذبة النخل".

وأكد سويلم، أنه مكث هناك تلك الفترة حتى اندلاع الحرب، قائلا: "هنقعد في مكان معين للتدريب حتى حدوث الحرب، وفاكر أوي إن أنا دخلت للقائد وقلتله عندنا بعض المرهلات المتوسطة، ممكن يخرجوا يكملوا تعليمهم ووافق حينهاكان عندنا 12 جندي وكسبنا 12 مؤهل تعليمي عالي وقتها".