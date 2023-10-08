"القاهرة الإخبارية".. إشادات محلية وعربية بالتغطية الحية لأحداث "طوفان الأقصى"

بتجهيزات واحترافية عالية المستوى، قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، نموذجًا للتغطية الإعلامية الحيادية ومنحت درسًا مجانيًا للقنوات ذات الطابع الإخباري، وذلك من خلال التغطية الحية لأحداث "طوفان الأقصى"، والتي بدأت فجر أمس السبت، وامتدت حتى الساعة.

وتعد قناة القاهرة الإخبارية، امتدادًا لريادة الإعلام المصري على مدار العقود الماضية، والتي تتمثل في "السلام، والتنمية، والاستقرار"، عاملة على إنتاج ومعالجة الأخبار على مدار الساعة بالقدر الذي يُلبي تطلعات المُشاهد، عربيًا وعالميًا، بإمكانات عالية تساعد على تغطية العديد من الأحداث بمناطق جغرافية مختلفة.

وحصدت قناة "القاهرة الإخبارية" على إشادات محلية وعربية، منذ الأمس، في تغطية أحداث "طوفان الأقصى"، لما تمتعت به من تغطية مكثفة من خلال مراسليها من الأراضي الفلسطينية، إذ لمعت أسماء بعينها منهم مراسلة القناة "منى عوكل" من غزة، ومراسلة القناة "ولاء السلامين" من رام الله، ومراسل القناة بشير جبر من غزة، ومراسلة القناة "دانا أبوشمسية" من القدس، وغيرهم ممن لم يغمض لهم جفن منذ أحداث الأمس وحتى الآن، وهم على مدار الساعة لتغطية أحداث حية من قلب الحدث.

مزامنة القصف مع تغطية مراسلي القناة

زامن القصف من قبل الجبهتين، سواء حماس أو قوات الاحتلال، مع تغطية بعض مراسلي قناة "القاهرة الإخبارية"، وكان قريبًا جدًا منهم على الهواء مباشرة وأبرزها القصف الإسرائيلي العنيف بالقرب من بشير جبر مراسل القناة من غزة.

تفجير البرج السكني

كما كان هناك عدة لقطات حية نجحت "القاهرة الإخبارية" في تغطيتها منها قصف قوات الاحتلال للبرج السكني، والذي كانت تغطي أحداثه مراسلة القناة منى عوكل، وكان أثناء حديثها عن توقعات بتفجيره.

مداخلات لمناصب قيادية فلسطينية

واستعانت قناة "القاهرة الإخبارية"، بالعديد من المحللين السياسيين والخبراء، لتفسير دلالة ما يحدث وما يترتب عليه، علاوة على الاستعانة بآراء كل من مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، ووزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، إذ كانا على اتصال دائم للإطلاع على آخر مستجدات الأحداث.

إشادة وفد اتحاد الصحفيين العرب بتغطية "القاهرة الإخبارية"

أشاد وفد من اتحاد الصحفيين العرب ونقابة الصحفيين المصرية، بأداء قناة "القاهرة الإخبارية"، وما لمسوه من التجهيزات التقنية عالية المستوى، والاستديوهات المجهزة بأحدث إمكانات العرض التي تملكها، بالإضافة إلى ضم عدد مميز من الإعلاميين والمراسلين حول العالم، مبدين إعجابهم بالتجهيزات عالية المستوى، خلال تفقده استديوهات القناة، وما شاهده من مستوى احترافي عالٍ للعاملين بها، واعتبره الوفد امتدادًا لريادة الإعلام المصري على مدار العقود الماضية، مؤكدين دور القناة المهم وتبنيها آمال وتطلعات الشعوب العربية، معبرين عن سعادتهم بزيارتها.

كما أشاد الوفد بالإمكانات المتطورة لقناة "القاهرة الإخبارية"، معربين عن فخرهم بالإعلام المصري الذي يمثّل صوت الشعوب العربية واستقرارها.