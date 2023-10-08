الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم دمياط" يجتمع بمديري الإدارات التعليمية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

عقد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الأحد، اجتماعا بمديري الإدارات التعليمية، لمناقشة ما تم خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد بمدارس المحافظة وذلك بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية.

تناول الاجتماع عددًا من النقاط الهامة والرئيسية خلال فترة الأسبوع الأول من الدراسة، وأكد وكيل الوزارة على تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية التي تحقق بيئة تعليمية آمنة وعملية تعليمية جادة، مع ضرورة توافر وسائل إيضاحية عن لائحة الانضباط المدرسي ومراعاة الحفاظ على استقرار المدارس.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من استلام المخصصات من الكتب الدراسية وتسليمها لجميع الطلاب فور وصولها للمدارس، واتباع القواعد بهذا الشأن وتصفير الرصيد بمخازن المديرية والإدارات أولًا بأول.

وأوضح "وكيل الوزارة" أنه وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تم تخصيص الأسبوع الأول من الدراسة للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة بجميع مدارس المحافظة، كما تضمنت الإذاعة المدرسية بالمدارس حديثًا عن (التغيرات المناخية، الزيادة السكانية، وترشيد استهلاك المياه والطاقة) مع وضع جدول للقيم الأخلاقية الإيجابية والحديث عن كل قيمة أسبوعيًا وفق الجدول.

وخلال الاجتماع أصدر وكيل تعليم دميـاط، توجيهاته للعمل على تحقيق عام دراسي منتظم وآمن لكل الطلاب، وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديرية مع تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس التي بها مشاكل فنية أو سلبيات مع موافاة إدارة المتابعة بالمديرية بتقرير أسبوعي عن موقف المتابعة وما تم ازالته من سلبيات أولا بأول والتواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى الإدارات التعليمية والمديرية مع "الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وضرورة تدريب الطلاب على خطة الإخلاء في حال حدوث الكوارث، وإزالة الأبواب من مداخل ومخارج السلالم، والتأكد من ارتفاع أسوار السلالم وسلامتها، حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

كان قد واصل "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة عمر مكرم الابتدائية المشتركة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي.

وتفقد "وكيل الوزارة" الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، كما تابع معامل المدرسة.

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