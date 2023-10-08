الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك التحويل من كلية لكلية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق
تنسيق

يوفر موقع التنسيق الالكتروني لينك التحويل من كلية لكلية 2023 عبر الشروط والقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفتحت الجامعات المصرية باب تقليل الاغتراب كما نشرت نتيجة التحويل من كلية لكلية، وتعرض "الدستور" لينك التحويل من كلية لكلية ونتيجة تقليل الاغتراب التي ظهرت في بعض الكليات.

لينك التحويل من كلية لكلية 2023 

يستطيع الطلاب الراغبون في التحويل من كلية لكلية الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أو الضغط مباشرة على الرابط التالي: 

  • https://tansik.egypt.gov.eg/
  •  
  • ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.
  • اختيار أيقونة "التقليل من الاغتراب".
  • اختيار نوع التحويل (مناظر أو غير مناظر).
  • اختيار الكلية المراد التحويل إليها.
  • الضغط على زر "تسجيل الرغبات".

وسيتم قبول طلبات التحويل في حدود النسبة المقررة 10%، ووفق الضوابط والشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، 

وانتهت فترة التحويل من كلية لكلية في الجامعات الحكومية وكذلك جامعة الأزهر ويتبقى فقط التحويل من كلية لكلية للطلاب المتخلفين فقط. 

بينما يستطيع طلاب مدارس النيل ومدارس stem ويستطيعوا تقليل الاغتراب من خلال نفس الرابط. 

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2023.. ورابط تقليل الاغتراب

 

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 

يستطيع الطلاب المتقدمون لتقليل الاغتراب الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المراحل الأولى والثانية والثالثة، مع استمرار فتح باب التحويل من كلية لكلية للطلاب المتخلفين. 

وللاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب، قم بزيارة موقع التنسيق الإلكتروني من الرابط السابق، وستجد أمامك نتيجة تقليل الاغتراب لكليات الجامعات المصرية وجامعة الأزهر. 

ويستطيع طلاب جامعة الأزهر معرفة نتيجة التحويل من كلية لكلية بالضغط على الرابط التالي وهو نفس الرابط الذي سجل عليه الطلاب رغبات التحويل https://tansik.digital.gov.eg

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متاح.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 وخطوات الاستعلام

متاح.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 وخطوات الاستعلام

التحويل من كلية لكلية موقع التنسيق الالكتروني تقليل الاغتراب وزارة التعليم العالي نتيجة تقليل الاغتراب

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