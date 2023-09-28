الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

متاح.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 وخطوات الاستعلام

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب

مع انتهاء تسجيل الرغبات لطلبة الدبلوم، شغل أذهان الطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 عبر جوجل، حيث يحرصوا على موعد نتيجة التحويلات ما بين الكليات والمعاهد، وخاصة عقب انتهاء تسجيل رغباتهم من ضمن تقليل الاغتراب في مساء اليوم الأربعاء، طبقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، وشروط تقليل الاغتراب والخطوات.

وكشف موقع التنسيق الإلكتروني، عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لعام  للدبلومات الفنية؛ حيث أن ظهرت جملة “ترقبوا نتيجة تقليل الاغتراب من خلال الموقع الرسمي” أثناء خانة تنسيق الدبلومات الفنية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023

ويعرض في هذه السطور خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لعام 2023 لـ طلاب الدبلومات الفنية وتكون بطريقة بسيطة بالسطور التالية، للحصول عليها عقب إعلانها مباشرة، والتي قد جاءت وهي كالتالي:

  1. يجب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  2. الضغط يكون على عبارة خدمة تقليل الاغتراب 2023.
  3. يجب كتابة الرقم السري وكتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.
  4. سوف تظهر نتيجة تقليل الاغتراب أمامك 2023 عقب ظهورها.

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 

وهناك مجموعة من الضوابط والخطوات والتي قد تم الإعلان عنها من خلال المجلس الأعلى للجامعات وعبر وزارة التعليم العالي، وذلك كشروط أساسية للتقديم على تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023:

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  • التحويل المناظر سيكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.
  • التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.
  • الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
  • التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
  • لا توجد تحويلات ورقية.
  • التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
  • استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
  • تكون المفاضلة بين الطلاب بـ نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 على أساس مجموع درجات الطالب.
  • عند التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.
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