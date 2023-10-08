الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الأرثوذكسية" تعلن رفضها للحرب الجارية بين حماس والاحتلال

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، عن رفضها واستنكارها للأحداث الجارية حاليًا بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والتي أدت إلى إزهاق مئات الأرواح وإصابة الآلاف، من بينهم كثير من المدنيين الأبرياء.


العــنف لا يثمر إلا عــنفًا

وقالت الكنيسة في بيان صدر عنها منذ قليل: "نؤكد أن العنف لا يثمر إلا عنفًا مماثلًا ومزيدًا من القتل والدمار، لذا ندعو كافة الأطراف إلى الاحتكام للعقل واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض، حقنًا للدماء، وحفاظًا على حياة الإنسان التي هي أهم وأثمن من غيرها من القيم والأهداف".

وأشادت الكنيسة بجهود التهدئة التي تقوم بها الدولة بين طرفي النزاع للوصول إلى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام المنشود.

وصرَّح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالًا مساء السبت ٧ أكتوبر الجاري من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، تناول التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود المطلوب القيام بها دوليًا وإقليميًا لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يرتبط به من إزهاق للأرواح وتعريض حياة المدنيين للمخاطر.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن أن محادثات الوزيرين ركزت على ضرورة الدفع بمواقف دولية منسقة لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة، وكذا أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن التصعيد الأمني، حيث شدد الوزير شكري في هذا السياق على ضرورة أن يظل الهدف الأسمى للمجتمع الدولى هو تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذى يتطلب وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والنأي عن الأعمال الاستفزازية المتكررة التي تؤجج المشاعر، وتشجيع الطرفين على التهدئة والعودة إلى مسار المفاوضات.

القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني الطرفين الفلسـطيــني والإسـرائيـلي العــنف لا يثمر سوى عــنف ا الكنيسة

مواد متعلقة

الأنبا توما يترأس القداس الإلهي والمناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء مريم بالخزندارية

مطران المنيا يتفقد خدمة يسوع مفرح القلوب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس برونو الكاهن

اليوم.. "الأرثوذكسية" تحيي ذكرى بشارة زكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان

البيزنطية في عيد مار توما: هذا هو اليَومُ الَّذي صَنَعَه الرَّبُّ فلنبتَهِجْ

اليوم السبت.. الموارنة يرتلون قصائد سليمان الغنائيّة بعيد سرجيوس وباخوس

مع ذكراه اليوم السبت.. تعرف على يونان نبي الله في سطور

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار توما الرسول

الأكثر قراءة

مصدر أمنى: وفاة 2 بأحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

مدعى الحق المدنى فى "طبيب الساحل": المتهمون خريجو أزهر ودرسوا علوم الدين

مقتل الرائد الإسرائيلى أور يوسف من وحدة المستعربين "دوفدفان".. (صور)

جيش الاحتلال الإسرائيلى يدعو سكان قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم "فورًا"

الرئيس السابق للموساد: الهجوم فاجأنا وعدد الصواريخ التى أطلقتها حماس يفوق الخيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شركات طيران دولية تلغى رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يدمّر منازل كبار قادة حماس فى غزة

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال واعتقال 3 آخرين فى الخليل