الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الشباب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

الانبا باسيليوس فوزي
الانبا باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد اجتماع الشباب، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وشارك في اللقاء الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكنيسة، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا مفتوحًا مع الشباب، مستمعًا لجميع مقترحاتهم، وآرائهم.

أهمية المواظبة على الصلاة

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع لأبنائه وبناته الشباب، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة، وممارسة الأسرار المقدسة، بالإضافة إلى ضرورة التفاني في خدمتهم.

تضمن الاجتماع أيضًا فقرة الترانيم الروحية، بقيادة كورال الشباب، كما ألقى الأخ المهندس علاء إسحق، محاضرة اليوم بعنوان "مفتدين الوقت".

 في سياق آخر، ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الاجتماع العام، وتكريم الخريجين، بكنيسة أم النور، ببلنصورة.

جاء ذلك بمشاركة الأب بطرس خلف، راعي الكنيسة، والقمص جرجس بشرى، راعي ملكة السلام، بالفكرية، حيث تضمن الاحتفال الصلوات، والترانيم الروحية، بقيادة المرنم أمير دميان.

وألقى صاحب النيافة عظة اليوم بعنوان"القداسة وطرق معايشتها"، انطلاقّا من قديسي هذا الشهر، حيث أن كل شخص يعيش القداسة، بشكل متميز، لأن المحبة هي الطريق نحو القداسة، كما تم تكريم جميع الخريجين من أبناء وبنات الكنيسة.

احتفال اليوبيل الفضي الرهباني لعدد من راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح

 من جانبه، ترأس  الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، احتفال اليوبيل الفضي الرهباني لعدد من راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، وذلك بكنيسة مدرسة الراعي الصالح، بشبرا.

شارك في الاحتفال سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، وأعضاء الرهبنة، من الأخوات الراهبات، والراهبانيات النسائية الأخرى.

وتم الاحتفال باليوبيل الفضي الرهباني لكل من: الأخت إيمان فاروق، الرئيسة الإقليمية لراهبات سيدة المحبة للراعي الصالح بمصر والسودان. وكذلك، الأخوات الأخت نادية صليب، الأخت سيمون بسخرون، الأخت أرضينه فايز، الأخت لايزه مُريد، بالإضافة إلى الأخت منى جرجس، وألقى نيافة الأنبا باخوم عظة الذبيحة الإلهية

المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا إيبارشية المنيا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا كاتدرائية يسوع الملك

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