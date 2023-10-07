الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالأرقام.. إحصائيات التأييد والتوكيلات المقدمة من المصريين لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

إحصائيات التأييدات
إحصائيات التأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي، إحصائيات التأييد والتوكيلات المقدمة من المواطنين في كل محافظات مصر، خلال فعاليات المؤتمر الأول الذي تم فيه تدشين فعاليات الحملة رسميًا.

حيث جمعت الحملة تأييدات شعبية بواقع مليون و١٣٠ ألف و١٠٥ توكيلات، حيث بلغ عدد الإناث ٧٥٢ ألفا و٤٣٨ توكيلا والذكور ٣٧٧ ألفا و٦٦٧ توكيلا.


وأشارت الحملة في الإحصائيات الرسمية لنسبة التوكيلات أن أعلى فئة عمرية قامت بتحرير توكيلات تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، هُم الشباب أقل من 35 سنة بواقع 519.883 ألف توكيل، ومن عمر 36 إلى 50 عاما، 404.010 ألف توكيل، ومن عمر 51 إلى 60 عاما، 196.451 ألف توكيل، وحرر 9.761 ألف مواطن ممن هم فوق سن الـ60.

وبذلك سجلت نسبة التوكيلات من الإناث 752.438 ألف توكيل، ومن الذكور 377.667 ألف توكيل.


وأشارت الحملة في هذه الإحصائيات أنه قد بلغت التزكيات من أعضاء مجلس النواب ٤٢٤ تزكية، منها ٥٣ مستقلين، ٣٧١ حزبيين ، ١٠٦ سيدات ، ٧٦ نائبا من الشباب.

جدير بالذكر أنه قد نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مؤتمرها الأول، اليوم السبت الموافق السابع من أكتوبر الجاري، بقاعة السرايا في مدينة نصر.

جاء ذلك بمشاركة متنوعة من الحضور وصلت إلى ٩٨٠ شخصًا بين رؤساء أحزاب وخبراء وشخصيات عامة وسياسيين، وكيانات شبابية، وفنانين، ورياضيين، فضلًا عن الكُتاب الصحفيين والمثقفين ورجال الدين والقبائل العربية وحتى المواطنين، وبمشاركة فعّالة من وسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية.


وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الحملة تتبع أفضل المعايير الانتخابية، مع إطلاق صفحة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحملة تعمل حاليًا على إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله عن أنشطتها ورؤية المرشح الرئاسي.

وأضاف فوزي، أن الحملة سوف تعقد لقاءات "نخبوية وجماهيرية" وجولات ميدانية في كل محافظة، مشيرًا إلى أن الحملة سوف تتخذ مقرات لها في عواصم المحافظات، وتتيح الفرصة للراغبين في الانضمام إليها.

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