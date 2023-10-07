تفاصيل خطة عمل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى الفترة المقبلة

نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مؤتمرها الأول، اليوم السبت الموافق السابع من أكتوبر الجاري، بقاعة السرايا في مدينة نصر.

جاء ذلك بمشاركة متنوعة من الحضور وصلت إلى ٩٨٠ شخصًا بين رؤساء أحزاب وخبراء وشخصيات عامة وسياسيين، وكيانات شبابية، وفنانين، ورياضيين، فضلًا عن الكُتاب الصحفيين والمثقفين ورجال الدين والقبائل العربية وحتى المواطنين، وبمشاركة فعّالة من وسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية.

وأعلنت الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، عن أنها نجحت في جمع مليون و١٣٠ ألفًا و١٠٥ تأييدات، منها ٧٥٢ ألفًا و٤٣٨ من الإناث و٣٧٧ ألفًا و٦٧٧ من الذكور، كما بلغت تزكيات أعضاء مجلس النواب ٤٢٤ تزكية، منها ٥٣ مستقلين، ٣٧١ حزبيين، منهم ١٠٦ سيدات، ٧٦ نائبًا من الشباب.

جاء ذلك خلال كلمة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومستشاره القانوني في مؤتمر تدشين الحملة الانتخابية.

وأضافت الحملة، أنه تم إجراء الكشف الطبي المطلوب لاستكمال ملف الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وكذلك تقديم ملف الترشح والتوكيلات التي حررها المواطنون إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الحملة تتبع أفضل المعايير الانتخابية، مع إطلاق صفحة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحملة تعمل حاليًا على إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله عن أنشطتها ورؤية المرشح الرئاسي.

وأضاف فوزي، أن الحملة سوف تعقد لقاءات (نخبوية وجماهيرية) وجولات ميدانية في كل محافظة، مشيرًا إلى أن الحملة سوف تتخذ مقرات لها في عواصم المحافظات، وتتيح الفرصة للراغبين في الانضمام إليها.

وأوضح أن الحملة ستعمل بشكل غير نمطي، وتقوم على المشاركة الجماعية لجميع أطياف المجتمع، كما وجه الرئيس بتكوين مجموعة للحوار داخل الحملة تكون مجموعة معاونة في صناعة القرار حال فوزه بإذن الله.

ووجه فوزي التحية لكل راغبي الترشح، مضيفًا أن الحملة على استعداد للتواصل مع الحملات النظيرة للوصول إلى مشهد مشرف يليق بمصر والمصريين.