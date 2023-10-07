المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يتقدم بالامتنان لمن قدموا توكيلات لدعمه

تقدم المستشار محمود فوزي، المستشار القانوني ورئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بتسليم أوراق الترشح الخاصة بالمرشح عبدالفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023.

وقالت الحملة في بيان لها، إن المرشح عبدالفتاح السيسي يتقدم بالامتنان والتقدير والاعتراف لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات مصر، الذين قدموا توكيلاتهم لدعمه في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقام المستشار الدكتور محمود فوزي، بملء نموذج لطلب الترشح عن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمعد لذلك بالهيئة الوطنية للانتخابات بصفته الوكيل عن المرشح، وكذا ملء الإقرار الخاص بالجنسية المصرية بأنه مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين ولم يحمل هو أو والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، والإقرار بعدم سابقة الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، فضلًا عن الإقرار الخاص بتمتعه بحقوقه المدنية والسياسية.

وتضمنت أوراق المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وصورة رسمية من المؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي الصادر من المجالس الطبية المتخصصة متضمنة نتيجة توقيع الكشف الطبي، وصورة شخصية حديثة.

واستقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات نماذج التأييد الصادرة من مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي بلغ عددها نحو مليون و130 ألف تأييد، وكذلك نماذج التزكية الصادرة عن أعضاء مجلس النواب، والتي بلغ عددها 424 تزكية من أعضاء المجلس.

وبذلك يكون المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أول من يتقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من بين راغبي الترشح في ثالث أيام تلقي طلبات الترشح، والتي تمتد 10 أيام وفق الجدول الزمني.