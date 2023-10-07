تعرف على جهود مبادرة "الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة"

أوضح الدكتور أحمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام، جهود مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، قائلًا، إن هذه المبادرة انطلقت في سبتمبر 2019، الغرض منها الحد من الإعاقة السمعية، والتي تمثل رابع إعاقة من حيث الانتشار على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور أحمد مصطفى خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن المبادرة عملت على تنفيذ المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، خلال الـ 28 يوم الأولى من الولادة، والذي يصعب فيهم على الوالدين تشخيص ضعف السمع لدى المولود.

آلية عمل المبادرة

وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت العمل في 1200 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وأصبح عددهم 2200 وحدة في 2020، ووصلنا حاليا إلى 3600 وحدة على مستوى الجمهورية، حيث يتم ذهاب الوالدين بالطفل حديث الولادة من أجل عمل مسح سمعي في أول أسبوع من الولادة، ويتم عمل اختبار الغدة الدرقية وهو اختبار غاية في السهولة ويخلو من المشاكل، ويظهر من أول أسبوع إذا كان الطفل يعاني من مشاكل في السمع أم لا.