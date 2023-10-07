الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الثلاثاء.. قصور الثقافة تقيم معرض "الكاريكاتير ونصر أكتوبر" احتفالا باليوبيل الذهبي

الكاريكاتير ونصر
الكاريكاتير ونصر اكتوبر

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، معرض "الكاريكاتير ونصر أكتوبر" في السابعة مساء الثلاثاء المقبل 10 أكتوبر، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، ويستمر المعرض حتى 18 أكتوبر الحالي، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

50 رساما يشاركون في معرض “الكاريكاتير ونصر أكتوبر”

تنظم المعرض الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري ومشروع ذاكرة الكاريكاتير، ويشتمل على أكثر من 200 لوحة تتنوع ما بين الكاريكاتير والبورتريه الكاريكاتيري لأكثر من 50 رساما عربيا وأجنبيا.

كما يضم المعرض للمرة الأولى مجموعة أصلية من الرسوم الكاريكاتيرية المتعلقة بنصر أكتوبر لرائد الكاريكاتير المصري ذو الأصول الأرمينية ألكسندر صاروخان، ورسام الكاريكاتير المصري الراحل جواد حجازي.

هذا بالإضافة إلى الأعمال الفنية نتاج المسابقة الدولية التي نظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، في مجالي الكاريكاتير والبورتريه الكاريكاتيري، بمشاركة 75 فنانا من 30 دولة.

ويحتوي المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، على باقة من إصدارات مشروع ذاكرة الكاريكاتير، ومجموعة رسوم كاريكاتيرية مستنسخة بجودة عالية لعدد من رواد فن الكاريكاتير المصري، الذين عاصروا نصر أكتوبر وتفاعلوا معه ومنهم زهدي العدوي، أحمد طوغان، صلاح چاهين، چورچ البهجوري، صلاح الليثي، الحسين فوزي، حسن حاكم، مصطفى حسين، رؤوف عياد، إسماعيل دياب، جمعة فرحات، عثمان، محسن جابر، نبيل السلمي، ماهر داود، عبدالحليم البرجيني، وعبد العزيز تاج. 

ركن خاص بالطوابع البريدية بمناسبة اليوبيل الذهبي

كما يوجد أيضا ركن خاص بمجموعة من الطوابع البريدية التي شارك بها طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة الأهرام الكندية، نتاج المسابقة التي نظمتها الهيئة القومية للبريد لاختيار طابع البريد الرسمي لليوبيل الذهبي.

ومن المقرر أن يشهد يوم الافتتاح، تسليم الجوائز وشهادات التقدير إلى الفنانين المشاركين الذين استخدموا ريشة الكاريكاتير للتعبير عن الحرب كأنهم جنود في قلب الميدان، وهم جورج بهجورى، عماد عبد المقصود، مروة إبراهيم، أحمد دندراوي، وسام خليل، عمر الصديق، هاني عبد الجواد، إسلام زكي، نوبي بديع.

هذا إلى جانب تكريم بعض أسماء الفنانين الراحلين منهم ألكسندر صاروخان، جواد حجازي، ومحمد عبد المنعم رخا.

الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض الكاريكاتير ونصر أكتوبر اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد دار الاوبرا صلاح طاهر

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