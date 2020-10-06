نجوم المستقبل تتألق بالأوبرا فى احتفال وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر

أقامت وزارة الثقافة احتفالية بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على، مسرح النافورة لنجوم المستقبل من مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد.وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن انتصارات أكتوبر تمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن وإحدى علاماته المضيئة، مؤكدة أن ذكراها ما زالت حاضرة باعتبارها حافزًا لاستمرار العطاء لما تضمنته من قصة كفاح تحمل قيم الصمود والإصرار، وفتحت أفاق المستقبل لشعب مصر بعد أن نجح أبناءه في العبور واسترداد أرض الفيروز.وتضمنت الاحتفالية باقة مختارة من الأعمال الوطنية الحماسية، منها «النشيد الوطني، قوم يا مصري، يارايح علي صحراء سينا، خلي السلاح صاحي، احلف بسماها، رايات النصر، أغلى اسم في الوجود، واه يا عبدالودود، حلوة بلادي السمرة، حبيت بلدي، بسم الله، ع الدوار، دولا مين ودولا مين، سمينا وعدينا، عاش عاش، نصر أكتوبر، المصريين اهمه، نصرة قوية، تعيشي يا مصر، وحياة رب المداين، إن كان على القلب، عظيمة يا مصر، مصر يا أم الدنيا، إذا مصر قالت ومصر هي أمى» أداها كل من «مجدي الحسيني، الاء الشربيني، أحمد سامي، محمد مصطفي، مصطفي ناصر، مريم عادل، شادي جهاد، أسماء الدسوقي، تامر نبيل، مازن علوان، نهاد فتحي، ملك عادل، منه آمل، أحمد سعيد، غادة سليمان، ريم محمد، أحمد فريد، محمد يسري، أحمد مجدي، رحمة ضاحي، أحمد السواحلي، يوسف حسن وسيليا محمد».