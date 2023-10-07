نفاد تذاكر الفئة الثانية من حفل أحمد سعد وروبي بجامعة مصر للعلوم والتنكولوجيا

نفدت تذاكر الفئة الثانية من حفل النجم أحمد سعد والنجمة روبي والمقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر المقبل بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر.

ويرفع المستوى الثاني من حفل أحمد سعد وروبي شعار كامل العدد والذي طرح بمبلغ 450 جنيها، فيما ما زال تتبقى تذاكر في المستوى الأول للحفل بسعر 1000 جنيه مصري.

ويحيى النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، حفلًا غنائيًا ضخما باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل، حيث يلتقي سعد وروبى مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرهم، كما تغنى روبى روائعها "ليه بيدارى، نمت ننة، حتة تانية، قلبى بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.





ومن المقرر أن يتغنى سعد وروبى برائعتهما "يا ليالى" التى تعد أول عمل غنائي يجمع بين أحمد سعد وروبي، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي واسماعيل نصر، والتى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ويعد النجم أحمد سعد من الأصوات المهمة على الساحة والتى تحظى بجماهيرية طاغية فى كل الدول العربية، وحققت أغانيه الأخيرة نسب مشاهدة مرتفعة، كما تعد النجمة روبى من أهم النجمات على الساحة الغنائية ودائمة التواجد والحضور كما انها النجمة الأكثر طلبا فى الحفلات داخل مصر وخارجها.

وطرح أحمد سعد مؤخرًا، مقطع فيديو لأغنية "دب دب"، عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس.

الأغنية من إخراج حسين شعبان، في ثاني تعاون بينه وبين أحمد سعد بعد كليب "الملوك"، الذي شارك فيه بالغناء مع أحمد سعد عنبة ودبل زوكش، والأغنية تصدرت الأكثر استماعًا في مصر، والوطن العربي.