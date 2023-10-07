الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كاتب بريطانى: سنظل نتذكر هجوم حماس القاتل باعتباره فشلًا استخباراتيًا إسرائيليًا

هجمات حماس داخل إسرائيل
هجمات حماس داخل إسرائيل

اعتبر الكاتب البريطاني، بيتر بومونت، أن الهجمات المفاجئة (عملية طوفان الأقصى)، التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية فجر اليوم، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، وسط تقارير عن أسر جنود إسرائيليين، "ستظل في الأذهان باعتبارها فشلًا استخباراتيًا إسرائيليًا على مر العصور".

وقال بومونت في تحليل نشرته صحيفة "ذي جارديان" البريطانية: "إن الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل، في الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران، سوف يظل في الأذهان باعتباره فشلًا استخباراتيًا على مر العصور".

وأشار إلى أنه في غضون عدة ساعات، اخترق العشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية في غزة السياج الحدودي إلى جنوب إسرائيل، مما فاجأ المواقع العسكرية المحلية.

 

 

وأضاف: "وقام مسلحو غزة باختطاف وقتل إسرائيليين في البلدات الحدودية الجنوبية، وقاموا بتصوير هجومهم أثناء تقدمهم في مواقع عديدة"، واصفًا تقديم أحد صحفيي تليفزيون غزة تقريرًا مفصلًا عن هجوم واحد من داخل إسرائيل، بأنها "لحظة لا يمكن تصورها تقريبًا".

مراقبة حماس إحدى أهم مهام الأمن الإسرائيلي

ورأي بومونت الذي يعد أحد كبار معلقي الصحف البريطانية على شئون الشرق الأوسط، أن الهجوم كان مفاجئًا، لأن المراقبة الإسرائيلية للمجتمع الفلسطيني متطورة للغاية وتتطفل للغاية، حيث تعتبر مراقبة نشاط حماس على وجه الخصوص واحدة من أهم المهام للمؤسسة الأمنية في تل أبيب، وفق قوله.

وأشار في السياق، إلى أن الجهود الاستخباراتية الإسرائيلية في تحديث شبكة المصادر لتحديد المخبرين المحتملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستهداف أعضاء الجماعات المسلحة (المقاومة الفلسطينية) داخل السجون الإسرائيلية تاريخيًا، يجعل غياب رؤية إسرائيل عن هجوم حماس المخطط له "أكثر إثارة للدهشة".

وقال: "تعتبر صناعة تكنولوجيا المراقبة في إسرائيل، كما يتضح من فضيحة برامج التجسس بيجاسوس، من بين الأكثر تقدمًا في العالم. ورغم كل هذا، فقد ضاعت أمام استعدادات حماس".

وأنهى الكاتب البريطاني تحليله بالتنويه إلى أن حماس أصبحت أكثر مهارة في التكيف مع التحديات العسكرية التي تواجهها، وكثيرًا ما تنفق قدرًا كبيرًا من الجهد في تخطيطها وفي تحديد نقاط الضعف الإسرائيلية، وهي "حقيقة أصبحت معروفة جدًا لدى قوات الدفاع الإسرائيلية".

الكاتب بيتر بومونت عملية طوفان الأقصى حماس الاستخبارات الإسرائيلية فشل

مواد متعلقة

فلسطين تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى لبحث وقف التصعيد من جانب إسرائيل

مجلس التعاون الخليجى يحمّل إسرائيل مسئولية تدهور الأوضاع

الإمارات تعرب عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

البيت الأبيض: واشنطن تقف بحزم بجانب إسرائيل فى مواجهة هجوم حركة حماس

وزير الأمن القومى يعلن حالة الطوارئ المدنية فى جميع أنحاء إسرائيل

واشنطن تطالب بإطلاق سراح الناشطة الإيرانية نرجس محمدى

ليبيا.. باتيلى يشكر الإمارات على دعمها الإنسانى الضخم فى درنة

"شولتس" يجدد التأكيد تسليم صواريخ "تاوروس" إلى كييف ليس قيد النقاش حاليًا

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟