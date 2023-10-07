الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بسرقة 5 شقق سكنية بمدينتي الشروق وبدر

ضبط المتهم
ضبط المتهم

 قررت  نيابة الشروق وبدر اليوم السبت حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمدينتى الشروق وبدر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

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تفاصيل ضبط المتهم بسرقة الشقق السكنية 

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بارتكابه جرائم سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وأنه وراء سرقة خمس شقق سكنية، وتمكن من سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط شخص أثناء سرقة شقة سكنية بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تبين بأنه وراء سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدر قسم شرطة بدر سرقة الشقق عاطل نيابة الشروق وبدر

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