أسامة شعث: الشعب الفلسطينى الآن فى حالة تماسك ووحدة وطنية غير مسبوقة

قال الدكتور أسامة شعث، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني الآن في حالة تماسك ووحدة وطنية غير مسبوقة، وتجسدت على أرض المعركة في غزة وفي الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس، متحدثًا عن التصعيد الجاري في قطاع غزة، اليوم السبت.

وأضاف "شعث" خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يجري الآن هو عبارة عن دفاع مشروع عن النفس من الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها وكل أطيافها دون فرق أو استثناء بغض النظر عن قيادة هذا الفصيل أو ذاك في هذه المعركة.

وأكد، أن الشعب الفلسطيني توّاق لهذه اللحظة التاريخية للدفاع عن المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو المتسبب الأول في كل ذلك، فهو الذي دفع الشعب الفلسطيني إلى أن يقوم بهذه الخطوة لأنهم لا يملكون أي شيء سوى خيار واحد فقط، وهو الصمود على الأرض بالنصر أو الشهادة.

وأوضح شعث، أن الشعب الفلسطيني كله منذ اللحظة الأولى لاحتلال فلسطين منذ عام 1948 وحتى هذه اللحظة هو في حالة دفاع عن النفس لاسترداد أرضه، مؤكدًا أن فلسطين ذهبت إلى كل العالم وطلبت منه تحقيق السلام.

وأشار إلى أنه منذ عام 1991 اتجهنا نحو عملية السلام منذ ذلك الحين حتى الآن، وقبلها المبادرات العربية في قمة فاس عام 1982، وقمتي 1999 و1993 في أوسلو، ثم في عام 2000 في طابا، وفي كل دول العالم، لم يستطع الفلسطينيون أن يطردوا الاحتلال الإسرائيلي من فلسطين.