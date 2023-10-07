المصري يحقق فوزه الثاني في الدوري الممتاز ويهزم الداخلية 3-1

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزه الثاني على التوالي وهزم الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب يالإسكندرية في الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز ليرتفع رصيد المصري إلى ست نقاط ويتوقف رصيد الداخلية عند ثلاث نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف سجله ميدو جابر في الدقيقة الثامنة وشهد حصول كريم يحيى مدافع الداخلية وفخر الدين بن يوسف مهاجم المصري على انذارين.

في بداية الشوط الثاني دفع ميمي عبد الرازق المدير الفني للداخلية بمحمد نجيب وعلي الزاهدي بدلا من كريم يحي وأحمد سيد غريب وفي الدقيقة 49 مرر سمير فكري كرة طولية داخل منطقة الجزاء هيأها فخر الدين بن يوسف برأسه لمروان حمدي الذي سددها داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني للمصري.

بعد الهدف دانت السيطرة للمصري وتناقل لاعبوه الكرة بثقة بينما سيطر الاحباط على لاعبي الداخلية وفي الدقيقة 62 أجرى ميمي عبد الرازق التغييرين الرابع والخامس بنزول أحمد شداد وإبراهيم أيولا بدلا من الأن كيامبادي ومحمود عبد العزيز.

في الدقيقة 66 مرر إلياس الجلاصي كرة عرضية من ركلة حر ة سددها باهر المحمدي برأسه دون مضايقة من الدفاع على يسار الحارس مسجلا الهدف الثالث.

في الدقيقة 68 دفع علي ماهر المدير الفني للمصري بأمادو جولدي وإيزي إيميكا بدلا من فخر الدين بن يوسف وإلياس الجلاصي ولاحت فر صة للداخلية أهدرها أحمد عماد.

في الدقيقة 80 تلقى أنس شندي الكرة على حدود منطقة جزاء المثري وهيأها لإيهاب سمير الذي سددها قوية على يسار عصام ثروت مسجلا هدف الداخلية الوحيد..وبعد الهدف دفع علي ماهر بحسن علي وإسلام عطية وفرانك إيتوجا بدلا من سمير فكر ي وميدو جابر ومروان حمدي.

احتسب الحكم مصطفى الشهدي خمس دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لتنتهي المباراة بفوز المصري 3-1.