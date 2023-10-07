الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

زينة تشارك جمهورها بصورتها من فيلم "الإسكندرانى" (صور)

زينة
زينة

تواصل  النجمة زينة  تصوير مشاهد وأحداث فيلمها السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “الإسكندراني” تحت قيادة المخرج  خالد يوسف .

شاركت زينة جمهورها بعدد من الصور الجديدة لها ظهرت فيها على أحد شواطئ الإسكندرية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وعلقت على الصور قائلة: “فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف من أجمل مكان في العالم الإسكندرية وعن أجمل مدن مصر بلدي”.

 

وتجسد النجمة زينة خلال أحداث فيلم “الإسكندراني” شخصية فتاة إسكندرانية ويطلق عليها اسم "قمر" وهي صاحبة شخصية وتتميز بعدد من الصفات من بينها مكافحة وقوية، كما أنها معتمدة على نفسها وشخصية عنيدة وتساعد الشخص المظلوم.

 

 ويواصل المخرج خالد يوسف تصوير العمل في مدينة الإسكندرية بعد انتهاء تصوير عدد من المشاهد في القاهرة بالتحديد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

فيلم الإسكندراني يشهد عودة المخرج خالد يوسف إلى السينما بعد غياب خمس سنوات، حيث كان آخر أعماله على الشاشة الكبيرة فيلم كارما، الذي قام بتأليفه وإخراجه وعرض في 2018، وقدم بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، الراحلة دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، خالد الصاوي، وماجد المصري، وعدد كبير من نجوم الفن.

 

تفاصيل فيلم "الإسكندراني"

فيلم "الإسكندراني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني ويجسده الفنان بيومي فؤاد، تاجر السمك، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن، ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

 

صناع وأبطال "الإسكندراني"

فيلم "الإسكندراني" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

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