السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل شخصية "زينة" في فيلم "الإسكندراني" لـ خالد يوسف

الفنانة زينة
الفنانة زينة

عادت الفنانة زينة للعمل من جديد من خلال فيلم "الإسكندراني" مع المخرج خالد يوسف، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضي، وهي البطولة الأولى له في عالم السينما، وسيكون الفيلم من تأليف الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة.

 

 وعلم "الدستور" أن الفنانة زينة، ستجسد شخصية فتاة إسكندرانية، ويطلق عليها اسم "قمر"، وهي صاحبة شخصية، وتتميز بعدد من الصفات من بينها مكافحة، وقوية، كما أنها معتمدة على نفسها وشخصية عنيدة، وتساعد الشخص المظلوم.

 

 ويواصل المخرج خالد يوسف، تصوير العمل في مدينة الإسكندرية، بعد انتهاء تصوير عدد من المشاهد في القاهرة بالتحديد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي بدأت في مطلع الأسبوع الماضي، حيث يجرى معاينات استعدادًا لنقل التصوير هناك للتصوير على الكورنيش ولوكيشانات أخرى، يقوم بترتيبها منذ مطلع هذا الأسبوع الجاري.

عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد 5 سنوات

يُجدر الإشارة إلى أن فيلم الإسكندراني سيشهد عودة المخرج خالد يوسف إلى السينما بعد غياب خمس سنوات، حيث كان آخر أعماله على الشاشة الكبيرة فيلم كارما، الذي قام بتأليفه وإخراجه وعرض في 2018، وقدم بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، الراحلة دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، خالد الصاوي، وماجد المصري، وعدد كبير من نجوم الفن.

 

فيلم "الإسكندرانى"، مأخوذ عن إحدى روايات الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، بطولة أحمد العوضي وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وزينة، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل إلى التصوير فى الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم، كما سيعلن فريق العمل عن التصوير فى إحدى الدول الأوروبية لم يستقر عليها المخرج حتى الآن.

 

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية "علي الإسكندراني" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني" وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث ويدخل في عدة صراعات في حياته.

الفنانة زينة المخرج خالد يوسف خالد يوسف الإسكندراني فيلم الإسكندراني أسامة أنور عكاشة

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