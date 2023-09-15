الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد يوسف يحتفل ببدء تصوير فيلم "الإسكندرانى" بحضور أبطاله

الاسكندراني
الاسكندراني

احتفل صناع وأبطال الفيلم السينمائي "الإسكندرانى" للمخرج خالد يوسف بانطلاق أول أيام التصوير، وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي بحضور صناع وأبطال الفيلم.

"الدستور" داخل كواليس تصوير فيلم "الإسكندرانى" بطولة أحمد العوضى

واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

فيلم "الإسكندرانى"، مأخوذ عن إحدى روايات الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، بطولة أحمد العوضى وبيومى فؤاد ومحمود حافظ وزينة، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل إلى التصوير فى الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم، كما سيعلن فريق العمل عن التصوير فى إحدى الدول الأوروبية لم يستقر عليها المخرج حتى الآن.

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية "علي الإسكندراني" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني" وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث ويدخل في عدة صراعات في حياته.

الإسكندراني فيلم خالد يوسف بدء تصوير لوكيشن تصوير

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"الدستور" داخل كواليس تصوير فيلم "الإسكندرانى" بطولة أحمد العوضى

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