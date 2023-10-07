الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يجتمع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعًا عاجلًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة وذلك عقب اجتماع  الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس الجمعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المحافظين أثناء تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، بما تشمله من مراكز متحركة وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأجرى الرئيس السيسي حوارًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن على جاهزية وفاعلية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن، وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل.

وأعرب الرئيس عن سعادته بجاهزية الغرفة لإدارة أي أزمة، مشيرًا إلى أن قائد الغرفة على مدار الـ24 ساعة يكون قادرًا على إدارة أي أزمة.

ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بحصر وتجميع وصيانة كافة المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة والعناصر الفنية القادرة على إدارة هذه المعدات وتشغيل كافة المعدات في مدة أقصاها شهرين، بالإضافة إلى حصر محطات المياه ومحطات الرفع ومحطات المعالجة وإصلاح كل ما هو معطل تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، نجوى العشيري السكرتير العام للتربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بالمحافظة.

محافظ الغربية مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة والطوارئ والإغاثة بأعمال الإغاثة محطات المعالجة

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