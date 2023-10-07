رئيس الحملة الانتخابية للسيسى: الترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأ

رد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على سؤال لماذا الترشح لفترة رئاسية جديدة وما المشروعات التي ستكون أولوية في حال فوز المرشح عبد الفتاح السيسي؟

وقال رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر نقلته قناة "إكسترا نيوز": "الترشح لفترة رئاسية ثالثة من أجل استكمال ما بدأ"، مؤكدًا أن الرؤية خلال المرحلة المقبلة ستكون بشكل أساسي حول بناء الإنسان المصري.

وأشار إلى أن بناء الإنسان المصري هدف دائم، لكنه لم يأتِ في المرحلة السابقة لأن بناء الإنسان المصري تلزمه بنية أساسية.

رئيس الحملة الانتخابية للسيسي: التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على بناء الإنسان المصري

وأكد أنه لا توجد بنية أساسية أو تنمية مجانية، مؤكدًا أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مناسبة أنه لكي تتعلم وتُعالج يجب أن نوفر مستشفى ومدرسة وطريقا.

وتابع: "عدينا المرحلة الصعبة والدولة المصرية لها دور اجتماعي قامت به على أكمل وجه في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد".

وأوضح أن أي تنمية حقيقية تستلزم بنية أساسية قوية، وهذا ما حدث، لكن المرحلة المقبلة سيكون التركيز الأكبر نحو بناء الإنسان المصري وهناك رغبة في دعم الحياة السياسية أيضًا.