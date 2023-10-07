الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الحملة الانتخابية للسيسى: الترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأ

المرشح الرئاسي عبد
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

رد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على سؤال لماذا الترشح لفترة رئاسية جديدة وما المشروعات التي ستكون أولوية في حال فوز المرشح عبد الفتاح السيسي؟

وقال رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر نقلته قناة "إكسترا نيوز": "الترشح لفترة رئاسية ثالثة من أجل استكمال ما بدأ"، مؤكدًا أن الرؤية خلال المرحلة المقبلة ستكون بشكل أساسي حول بناء الإنسان المصري.

وأشار إلى أن بناء الإنسان المصري هدف دائم، لكنه لم يأتِ في المرحلة السابقة لأن بناء الإنسان المصري تلزمه بنية أساسية.

رئيس الحملة الانتخابية للسيسي: التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على بناء الإنسان المصري

وأكد أنه لا توجد بنية أساسية أو تنمية مجانية، مؤكدًا أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مناسبة أنه لكي تتعلم وتُعالج يجب أن نوفر مستشفى ومدرسة وطريقا.

وتابع: "عدينا المرحلة الصعبة والدولة المصرية لها دور اجتماعي قامت به على أكمل وجه في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد".

وأوضح أن أي تنمية حقيقية تستلزم بنية أساسية قوية، وهذا ما حدث، لكن المرحلة المقبلة سيكون التركيز الأكبر نحو بناء الإنسان المصري وهناك رغبة في دعم الحياة السياسية أيضًا.

السيسي حملة السيسي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة رئاسة مصر الانتخابات الرئاسية اكسترا نيوز

مواد متعلقة

رئيس الحملة الانتخابية للسيسى: ندعو جميع راغبى الترشح لخوض المنافسة باحترام وشرف

"القاهرة الإخبارية": الجيش اللبنانى أحبط تسلل 4 آلاف نازح سورى عبر الحدود

خبير: ميثاق الهجرة غير الشرعية الجديد يزيد صعوبة الوصول إلى أوروبا

52 قتيلًا و130 مصابًا.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل انفجار بجنوب باكستان

تلقى ونجله رشوة 5 ملايين دولار.. الكونجرس يوجه اتهامات لبايدن ويبحث عزله

"القاهرة الإخبارية": قصف مكثف للجيش السودانى ضد "الدعم السريع" بأم درمان

"رجال أكتوبر".. الرقيب محمد عبدالعاطى صائد الدبابات (فيديو)

تاج الدين: المجلس الطبى المصرى سيمتلك كل المعلومات عن الخريطة الصحية ومكوناتها

الأكثر قراءة

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران تعلن بدء جولاته الانتخابية من المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟