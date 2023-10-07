الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس الحملة الانتخابية للسيسى يكشف خطته لمواجهة الشائعات: لا نريد الاضطرار للإجراءات القانونية

محمود فوزي رئيس الحملة
محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، عن خطة الحملة للتعامل مع الشائعات.

 

وقال، خلال المؤتمر الصحفي الأول، للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي: "إن خوض رئيس الجمهورية انتخابات لفترة مقبلة أمر معروف في أي بلد، وسنتغلب على الشائعات بنشر الحقائق سنعتمد على الشفافية والعلنية، مع الالتزام بالقانون والدستور وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، سنسارع دوما للتواصل الفعال والمستمر مع وسائل الإعلام".

وأردف: "مع كل الجهود نأمل أن يكون هناك التزام بالضوابط المهنية والموضوعية، ولا نريد أن نضطر لمواجهة أي موقف بإجراءات قانونية، لكن لو اضطررنا سنفعل".

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