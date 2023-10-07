الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: نستهدف إعداد جيل جديد قادر على قيادة مسيرة التنمية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد محافظ الغربية، طارق رحمي، أن بطولة الجمهورية لشطرنج المدارس، تعتبر فرصة قيّمة للنشء والشباب لتطوير قدراتهم الإبداعية والذهنية من خلال لعب الشطرنج، حيث يمكن لهذه اللعبة أن تساهم في تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات المنطقية.

وأشار رحمي إلى أن الهدف الأسمى لهذه البطولة هو إعداد جيل جديد قادر على قيادة مسيرة التنمية في المستقبل، والذي يمتلك القدرة على التفكير النقدي واتخاذ القرارات المناسبة في ظل الظروف الصعبة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن لعب الشطرنج يعزز الصبر والتحليل العميق وتنمية المهارات العقلية الأخرى التي تكون ضرورية في الحياة.

وفي سياق آخر، أكد رحمي، على أهمية تعزيز الثقافة الرياضية والفكرية في المجتمع، ودعم الأنشطة التي تساهم في تنمية الشباب وتعزيز قدراتهم، وعندما يتاح للشباب فرصة ممارسة الشطرنج والمشاركة في بطولاته، يتم تعزيز روح المنافسة الصحية وتعليم الأخلاق الرياضية، بالإضافة إلى تنمية القدرات الذهنية والتحليلية.

وافتتح محافظ الغربية، أول بطولة على مستوى الجمهورية لشطرنج المدارس، وذلك بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بطنطا، والتي ينظمها الاتحاد المصري للشطرنج ممثلًا في منطقة الغربية للشطرنج، بمشاركة نحو 360 لاعبًا ولاعبة من 20 محافظة.

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