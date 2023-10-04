"المركزى" يرصد استمرار أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة فى الارتفاع

كشف التقرير الشهرى للبنك المركزي المصري عن الأسواق العالمية، استمرار أسعار النفط في الارتفاع، حيث صعدت بنسبة 2.19% خلال تعاملات هذا الأسبوع وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع بنسبة 3.98%، حيث استمرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام في الارتفاع إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

تراجع الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع بنسبة 3.98%، حيث استمرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام في الارتفاع إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، فضلًا عن استمرار الدولار في الصعود إلى أعلى مستوى له منذ أشهر، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الأصول التي لا تدر عائدًا. وعلى مدار الشهر، انخفض الذهب بنسبة 4.72%، مسجلًا أكبر انخفاض شهري له منذ فبراير 2023.

ارتفاع النفط

استمرت أسعار النفط في الارتفاع، حيث صعدت بنسبة 2.19% خلال تعاملات هذا الأسبوع، لتستقر عند أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر 2023 نتيجة تزايد المخاوف حيال معدلات إنتاج النفط. وانصب تركيز الأسواق على إعلان روسيا عن فرض حظر مؤقت على صادرات الديزل والغاز من أجل خفض الأسعار المحلية. وعلى الرغم من أن الحكومة الروسية قامت في وقت لاحق بتعديل القرار، والسماح بتصدير وقود الديزل منخفض الجودة، إلا أن هذا الأمر لم يحدث أثرًا يُذكر فيما يخص تهدئة مخاوف السوق، حيث استمر النفط الروسي في الارتفاع فوق مستوى الـ60 دولارًا للبرميل، وهو الحد الذي وضعته مجموعة الدول الصناعية السبع. علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء أن مخزونات النفط في Cushing، أكبر مركز تخزين أمريكي، انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2022، مما يشير إلى ضيق سوق النفط في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة 2.76% خلال الجلسة. وانخفض النفط خلال آخر جلستي تداول لهذا الأسبوع، حيث تفاعلت الأسواق مع تقييم النظرة المستقبلية للنمو على مستوى العالم.



تحصل على حصص إضافية لتصدير الوقود للفترة المتبقية من العام، مما أدى إلى تراجع قدرة الشركات على استيراد الوقود، وبالتالي انخفاض الطلب الصيني. وعلى مدار الشهر، ارتفع النفط بنسبة 9.73% بقياس شهري، وذلك للشهر الرابع على التوالي، كما حقق ثاني أعلى مكسب شهري له منذ يونيو 2022.

أسهم الأسواق الناشئة

التقرير أوضح أن أسهم الأسواق الناشئة تتبعت خطى نظيراتها الأمريكية، حيث أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.19%، مستقرًا دون مستوى 1000 دولار للأسبوع الثامن على التوالي. وتكبد المؤشر خسائر حادة خلال تعاملات الأسبوع، حيث تأثرت الأصول ذات المخاطر بنتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي أشارت إلى اتجاهه الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، فضلًا عن صدور بيانات قطاع العقارات الصيني، والتي جاءت مخيبة للآمال.

مع ذلك، قلصت الأسهم بعضًا من الخسائر التي تكبدتها خلال جلسة يوم الجمعة بعدما جاء مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أدنى من التوقعات بقياس شهري، كما سجل تباطؤًا بقياس شهري وسنوي. وبالانتقال إلى الصين، تراجعت المؤشرات الرئيسية هذا الأسبوع، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني Shanghai Composite بنسبة 0.70%، ليسجل أول انخفاض له في الثلاثة أسابيع الماضية على الرغم من صدور بيانات الأرباح الصناعية لشهر أغسطس، والتي جاءت قوية.

إضافة إلى تصريحات الرئيس شي جين بينغ الذي تعهد بأن يقوم المسئولون بتكثيف الجهود لتحقيق الأهداف الاقتصادية السنوية للبلاد. وفي نفس الوقت، انخفض مؤشر هانج سنج Hang Seng بنسبة 1.37% على خلفية تراجع المؤشرات الخارجية بسبب انخفاض أسهم Evergrande الصينية بنسبة (-41.82%) على أساس أسبوعي، وذلك بعد تخلف الشركة العاملة بمجال التطوير العقاري عن سداد سندات باليوان.