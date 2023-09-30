وزيرة التخطيط: الاقتصاد العالمى يواجه أزمات حادة متلاحقة ومتداخلة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن البعد البيئي يشمل 22% من مشروعات التكيف، منها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة، تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، محطة تحلية مياه شرق مطروح، محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ، توسعات محطة معالجة ثلاثية عرب أبوساعد، ومحطة معالجة ثلاثية مرسى مطروح.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أنه تتم مواصلة جهود تحضير الخطة الاستثمارية ما بعد "كوب 27"، حيث تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى إطلاق حزمة من الحوافر لتشجيع الاستثمار الأخضر.

ونوهت وزيرة التخطيط، بأن الاقتصاد العالمي يواجه أزمات حادة متلاحقة ومتداخلة، وهي جائحة كورونا، الأزمة الروسية- الأوكرانية، وتغير المناخ، التي أدت إلى عدم التعافي الكامل من تداعيات الجائحة مع ظهور متحورات جديدة، اضطرابات في سلاسل التوريد، ارتفاع في أسعار الشحن، تداعيات الأزمة الجيوسياسية الروسية- الأوكرانية.