السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة التخطيط: الاقتصاد العالمى يواجه أزمات حادة متلاحقة ومتداخلة

هالة السعيد
هالة السعيد

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن البعد البيئي يشمل 22% من مشروعات التكيف، منها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة، تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، محطة تحلية مياه شرق مطروح، محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ، توسعات محطة معالجة ثلاثية عرب أبوساعد، ومحطة معالجة ثلاثية مرسى مطروح.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أنه تتم مواصلة جهود تحضير الخطة الاستثمارية ما بعد "كوب 27"، حيث تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى إطلاق حزمة من الحوافر لتشجيع الاستثمار الأخضر.

ونوهت وزيرة التخطيط، بأن الاقتصاد العالمي يواجه أزمات حادة متلاحقة ومتداخلة، وهي جائحة كورونا، الأزمة الروسية- الأوكرانية، وتغير المناخ، التي أدت إلى عدم التعافي الكامل من تداعيات الجائحة مع ظهور متحورات جديدة، اضطرابات في سلاسل التوريد، ارتفاع في أسعار الشحن، تداعيات الأزمة الجيوسياسية الروسية- الأوكرانية.

وزيرة التخطيط ​​الاقتصاد العالمي أزمات حادة متلاحقة ومتداخلة ازمات أزمات حادة

مواد متعلقة

التخطيط: تطوير 350 مركزًا تكنولوجيًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

الرئيس السيسى: لو كان ثمن بناء الدولة موتى هعملها

الرئيس السيسى: لا ندافع عن أنفسنا.. ولكننا نحاول أن نُقرر الواقع

التخطيط: "حياة كريمة" أكبر مشروع تنموى بالعالم لتحسين مؤشر الفقر متعدد الأبعاد

وزيرة التخطيط: إنشاء وتطوير 120 ألف فصل دراسى بتكلفة 140 مليار جنيه

وزيرة التخطيط: مصر سبَّاقة فى تبنى أجندة التنمية المستدامة

مدبولى: تكلفة المرحلة الأولى من مشروعات "حياة كريمة" بلغت 350 مليار جنيه

رئيس الوزراء: يتم تنفيذ 4910 مشروعات رياضية باستثمارات 22 مليار جنيه

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

دفاع المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية: قرار المحكمة رسالة طمأنة لكل بيت مصرى

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر والتمثيل بجثته غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة