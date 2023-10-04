الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار متوسطة ونشاط للرياح على مدينة مرسى مطروح

الامطار
الامطار

شهدت مدينة مرسى مطروح، قبل قليل، سقوط أمطار رعدية متوسطة ونشاط للرياح على مناطق متفرقة، حيث أعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أى تداعيات.  

رفع حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات

وأعلنت محافظة مطروح انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن لتلقى بلاغات المواطنين وسرعة حلها على الفور.  

استعداد مدينة مرسى مطروح لموسم الشتاء والسيول

فى سياق آخر،  كان قد أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، عن استعداد المركز لموسم الشتاء والسيول حيث تم المرور على قرى شرق وغرب مرسى مطروح بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري والإدارة العامة للأزمات بالمحافظة والموارد المائية والري وجهاز التعمير ومديرية الإسكان وإدارة المتابعة بمجلس المدينة ورؤساء القرى والجهات المعنية للوقوف على مناطق تجمعات مياه الأمطار لمتابعة مدى جاهزيتها لموسم الشتاء.

التأكد من سلامة المعديات ومخرات السيول

وأكد عبد المجيد أنه تم المرور على الطريق الساحلي الدولي حتى قرية حلازين غرب المدينة للتأكد من سلامة المعديات ومخرات السيول بالطرق السريعة بالتنسيق مع رؤساء القرى التابعين للمركز، وذلك فى إطار خطة المدينة للاستعداد المبكر لمواجهة السيول، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود للاستعداد للسيول لجميع الأجهزة التنفيذية لمراجعة جاهزة مخرات السيول تحسبا للأمطار المتوقعة.

خزانات لتجميع مياه الأمطار في مناطق التجمعات المحيطة بالطريق الدولي الساحلي

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أنه سيتم عمل خزانات لتجميع مياه الأمطار في مناطق التجمعات المحيطة بالطريق الدولي الساحلي شرقا وغربًا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية حيث تم المرور على أماكن تجمعات مياه الأمطار وبرابخ ومخرات السيول، لتطهير وتنظيف المخرات وجار أعمال التطهير، لتكون جاهزة لاستقبال موسم الأمطار.

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رئيس مرسى مطروح: نتابع مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار

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